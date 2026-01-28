Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Salvador sedia iFood Move+ e debate os rumos da gastronomia no Nordeste

Evento será dedicado a proprietários e gestores de restaurantes da região

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

28/01/2026 - 11:55 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
iFood Move+
iFood Move+

Salvador vai sediar, no dia 29 de abril, uma nova edição do iFood Move. Com o nome de iFood Move+, o evento será dedicado a proprietários e gestores de restaurantes da região Nordeste e terá como foco o debate sobre o futuro do setor de alimentação fora do lar, considerando os desafios e oportunidades da região para empreendedores que querem aperfeiçoar os seus negócios.

Para Beatriz Pentagna, diretora de marketing B2B do iFood, explica a importância de levar um evento como esse para outras regiões brasileiras."O iFood Move+ é a versão regional do nosso evento nacional, um encontro presencial que une dados locais, lideranças do setor e conteúdo prático para abordar as oportunidades e tendências específicas de cada região", afirmou.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Nosso objetivo é gerar negócios e conexões reais para os empreendedores do Nordeste. Salvador é a escolha perfeita para a primeira edição: é uma região que une tradição gastronômica, cultura vibrante e um empreendedorismo resiliente. Queremos trazer insights aplicáveis, projetar tendências e criar um ambiente de networking qualificado para quem faz a comida brasileira acontecer todos os dias", completou.

Leia Também:

Chuva continua? Veja previsão para os próximos dias em Salvador
Ambulantes recebem capacitação para o Carnaval na Arena A TARDE
Iemanjá: transporte no Rio Vermelho será reforçado; veja o que muda

Nesta primeira edição do iFood Move+ os participantes contarão com quase 12 horas de conteúdos sobre empreendedorismo, gestão, estratégia, inovação e operação, com nomes relevantes do mercado. O evento ocorre no espaço Trapiche Barnabé e tem capacidade para receber até 650 empreendedores. Os ingressos do iFood Move+ já estão disponíveis para compra no site da Sympla.

Palestrantes confirmados Seis palestrantes já estão confirmados para falar com o público que for ao Trapiche Barnabé durante o iFood Move+.

Veja a lista abaixo:

● Diego Barreto (CEO do iFood)

● Bruno Henriques (CEO do iFood Pago)

● João Branco (Ex-CMO do McDonald's (Méqui) e Professor de Marketing)

● Ivo lira (CEO e Fundador do HubFood)

● Marcelo Politi (Fundador da Politi Academy e Mentor de Negócios de Gastronomia)

● João Barcelos (Empreendedor e Especialista em Operação de Foodservice)

Serviço

  • Agenda: iFood Move+ Salvador
  • Quando: 29 de abril de 2026
  • Onde: Trapiche Barnabé - Av. Jequitaia, 5 - Comércio, Salvador - BA,
  • Valor da pré-venda: R$ 250
  • Saiba Mais: www.ifoodmove.com.br/salvador
  • Link para compra do ingresso: https://www.sympla.com.br/evento/ifood-move/3278377

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

gastronomia iFood Move Nordeste restaurantes

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
iFood Move+
Play

Terreiro pichado em Salvador convoca ato contra o racismo religioso

iFood Move+
Play

Polícia Civil ocupa Centro Histórico de Salvador e apreende drogas

iFood Move+
Play

Cliente relata ter sido vítima de racismo em supermercado de Salvador

iFood Move+
Play

Americano morto em Brotas passava férias em Salvador com esposa baiana

x