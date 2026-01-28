Salvador sedia iFood Move+ e debate os rumos da gastronomia no Nordeste

iFood Move+

Salvador vai sediar, no dia 29 de abril, uma nova edição do iFood Move. Com o nome de iFood Move+, o evento será dedicado a proprietários e gestores de restaurantes da região Nordeste e terá como foco o debate sobre o futuro do setor de alimentação fora do lar, considerando os desafios e oportunidades da região para empreendedores que querem aperfeiçoar os seus negócios.

Para Beatriz Pentagna, diretora de marketing B2B do iFood, explica a importância de levar um evento como esse para outras regiões brasileiras."O iFood Move+ é a versão regional do nosso evento nacional, um encontro presencial que une dados locais, lideranças do setor e conteúdo prático para abordar as oportunidades e tendências específicas de cada região", afirmou.

"Nosso objetivo é gerar negócios e conexões reais para os empreendedores do Nordeste. Salvador é a escolha perfeita para a primeira edição: é uma região que une tradição gastronômica, cultura vibrante e um empreendedorismo resiliente. Queremos trazer insights aplicáveis, projetar tendências e criar um ambiente de networking qualificado para quem faz a comida brasileira acontecer todos os dias", completou.

Nesta primeira edição do iFood Move+ os participantes contarão com quase 12 horas de conteúdos sobre empreendedorismo, gestão, estratégia, inovação e operação, com nomes relevantes do mercado. O evento ocorre no espaço Trapiche Barnabé e tem capacidade para receber até 650 empreendedores. Os ingressos do iFood Move+ já estão disponíveis para compra no site da Sympla.

Palestrantes confirmados Seis palestrantes já estão confirmados para falar com o público que for ao Trapiche Barnabé durante o iFood Move+.



Veja a lista abaixo:

● Diego Barreto (CEO do iFood)

● Bruno Henriques (CEO do iFood Pago)

● João Branco (Ex-CMO do McDonald's (Méqui) e Professor de Marketing)

● Ivo lira (CEO e Fundador do HubFood)

● Marcelo Politi (Fundador da Politi Academy e Mentor de Negócios de Gastronomia)

● João Barcelos (Empreendedor e Especialista em Operação de Foodservice)

