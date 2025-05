Salvador sitiada: megaoperação caça quadrilhas de roubos e queima de veículos

- Foto: Tony Silva | Ascom PC

A Operação Muralha foi deflagrada na manhã desta quarta-feira, 14, pela Polícia Civil da Bahia, e cumpriu mandados judiciais em diferentes bairros de Salvador, com desdobramentos no sistema prisional. Com a mobilização de mais de 180 policiais, a ação mira desarticular grupos envolvidos em práticas delituosas como queima de veículos, roubos e pichações com referências a organizações criminosas, ocorridas no bairro do Lobato, no mês de abril.

A operação é resultado de investigações conduzidas pela 29ª Delegacia Territorial (DT/Plataforma), com apoio do Núcleo de Apoio à Investigação do Departamento de Polícia Metropolitana (NAI/Depom).

Bairros sem ônibus

Por causa das operações, quatro bairros chegaram a ter seu serviço de ônibus suspenso: Fazenda Grande, Mata Escura, Jardim Nova Esperança e Calabetão. Até às 7h desta quarta, todos os bairros retomaram a circulação dos coletivos.

A operação é realizada sob a coordenação do Departamento de Policia Metropolitana ( Depom), com apoio dos Departamentos Especializado de Investigações Criminais (Deic), Especializado de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco) e de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis ( DMPCV), da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) em conjunto com a Superintendência de Inteligência, Polícia Militar da Bahia (PMBA), Departamento de Polícia Técnica (DPT), Superintendência de Assuntos Penitenciários (SAP), Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) e Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO).