Salvador tem 3ª cesta básica mais barata do Brasil, mas aumento preocupa

Salvador é a terceira capital do Brasil com o menor preço da cesta básica, de acordo com dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), em pesquisa que apresenta uma análise mensal do custo da cesta básica de alimentos no Brasil em julho de 2025.

Conforme o estudo, o valor médio da cesta básica em Salvador foi de R$ 635,08 em julho de 2025, mais cara apenas que os valores apresentados nas cidades de Aracaju (R$ 568,52) e Maceió (R$ 621,74).

A cesta básica mais cara do Brasil foi registrada em São Paulo, com o valor de R$ 865,90.

Apesar de ter a terceira cesta básica mais barata entre as capitais do Brasil, Salvador precisa ligar o sinal de alerta quando se trata do acumulado da variação anual, que entre dezembro de 2024 e julho de 2025 foi de 8,77%, menor apenas do que Recife (11,41%) e Fortaleza (9,55%).

Importante mencionar que a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos foi ampliada por meio de uma parceria entre a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e o Dieese, saindo de 17 para 27 cidades. Assim, os primeiros resultados para 10 capitais foram divulgados em julho de 2025, sem ter a referência da variação anual.

Cuiabá, Palmas, Boa Vista, Teresina, Manaus, Macapá, São Luís, Rio Branco, Porto Velho e Maceió foram as cidades em que a variação acumulada não foi disponibilizada.

Além do aumento de 8,77% somente em 2025, o custo total da cesta básica em Salvador teve uma alta de 9,54% no acumulado de 12 meses (julho de 2024 a julho de 2025).

10 dias de trabalho

Em julho de 2025, o trabalhador de Salvador remunerado pelo salário mínimo precisou comprometer 45,23% do salário mínimo líquido (após desconto de 7,5% da Previdência Social) para adquirir a cesta básica

O tempo de trabalho necessário para adquirir os produtos básicos foi de 92 horas e 02 minutos, o que equivale a 10,2 dias considerando uma média diária de 9h de trabalho.

A última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referente ao ano de 2024, aponta que o rendimento médio real dos trabalhadores recebido por mês era R$ 2.165 na Bahia.

Assim, considerando um morador de Salvador com essa média salarial do estado, ele precisaria de aproximadamente 7,17 dias de trabalho, o que equivale a 64 horas e 32 minutos.