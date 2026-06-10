SALVADOR
Salvador terá bloqueio total em avenida movimentada; confira desvios
Interdição na Av. Juracy Magalhães Jr. ocorre para avanço das obras
Quem costuma passar pela Avenida Juracy Magalhães Jr. deve ficar atento. Um trecho da via será totalmente interditado nos dois sentidos a partir das 22h desta quinta-feira, 11, para permitir o avanço das obras de instalação de uma passarela na Rua Lucaia, no Rio Vermelho.
A previsão é que o bloqueio permaneça até as 5h da sexta-feira, 12, quando o tráfego será liberado novamente.
Obra exige bloqueio total da avenida
A interdição foi solicitada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal) e será necessária para a montagem do tramo central da passarela que fará a ligação entre a Rua do Canal e o ponto de ônibus localizado em frente à Embasa.
Durante a operação, será utilizado um guindaste de grande porte, o que exige o bloqueio completo da via para garantir a segurança dos trabalhadores e dos condutores.
Agentes de trânsito e transporte estarão na região para orientar motoristas e pedestres, além do reforço da sinalização no entorno da obra.
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No sentido Garibaldi, o bloqueio ocorrerá nas proximidades da Estação BRT Vale das Pedrinhas/Hora da Criança, incluindo o elevado do BRT para os veículos particulares.
Como alternativa, os condutores poderão acessar a Avenida Santa Luzia, no Horto Florestal, seguir pela Rua Waldemar Falcão e chegar à Avenida Vasco da Gama, tanto na região da Lucaia quanto nas proximidades do supermercado Assaí.
Já para quem trafega no sentido Paralela, a interdição acontecerá após o acesso à Rua do Canal. Nesse caso, os veículos que vierem da Rua Lucaia ou da Avenida Garibaldi deverão utilizar a Rua do Canal para realizar o retorno e voltar à Avenida Juracy Magalhães Jr. após o trecho interditado.
BRT e ônibus terão mudanças temporárias
A operação também vai impactar o transporte público da capital: no BRT Salvador, os veículos que seguem em direção ao Terminal da Lapa deixarão a via exclusiva, passarão pela Rua Lucaia, acessarão o Viaduto Rei Pelé e a Avenida Garibaldi antes de retornarem ao corredor exclusivo e retomarem o percurso habitual.
Já no sentido Estação Rodoviária/Shopping da Bahia, os ônibus sairão da faixa exclusiva na Estação Rio Vermelho, seguirão pela Rua Lucaia e pela Avenida Juracy Magalhães Jr., retornando posteriormente à operação normal.
Linhas convencionais também terão desvios
Os ônibus do sistema convencional que seguem para a Lapa poderão circular pela Avenida Juracy Magalhães Jr., Alameda dos Ipês, Avenida Santa Luzia, Rua Waldemar Falcão e Avenida Vasco da Gama antes de retomarem o itinerário regular.
No sentido Pituba, os coletivos passarão pela Avenida Vasco da Gama, Rua Lucaia e Avenida Juracy Magalhães Jr., retornando ao trajeto habitual logo em seguida.
Segundo os órgãos responsáveis pela operação, equipes de fiscalização e orientação estarão posicionadas na área para auxiliar os usuários e garantir a fluidez durante a realização dos serviços. A expectativa é que o atendimento e o tráfego sejam normalizados na manhã de sexta-feira, 12.