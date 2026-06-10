Salvador terá bloqueio total em avenida movimentada; confira desvios

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Quem costuma passar pela Avenida Juracy Magalhães Jr. deve ficar atento. Um trecho da via será totalmente interditado nos dois sentidos a partir das 22h desta quinta-feira, 11, para permitir o avanço das obras de instalação de uma passarela na Rua Lucaia, no Rio Vermelho.

A previsão é que o bloqueio permaneça até as 5h da sexta-feira, 12, quando o tráfego será liberado novamente.

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Obra exige bloqueio total da avenida

A interdição foi solicitada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal) e será necessária para a montagem do tramo central da passarela que fará a ligação entre a Rua do Canal e o ponto de ônibus localizado em frente à Embasa.

Durante a operação, será utilizado um guindaste de grande porte, o que exige o bloqueio completo da via para garantir a segurança dos trabalhadores e dos condutores.

Agentes de trânsito e transporte estarão na região para orientar motoristas e pedestres, além do reforço da sinalização no entorno da obra.

Veja como ficará o trânsito



No sentido Garibaldi, o bloqueio ocorrerá nas proximidades da Estação BRT Vale das Pedrinhas/Hora da Criança, incluindo o elevado do BRT para os veículos particulares.

Como alternativa, os condutores poderão acessar a Avenida Santa Luzia, no Horto Florestal, seguir pela Rua Waldemar Falcão e chegar à Avenida Vasco da Gama, tanto na região da Lucaia quanto nas proximidades do supermercado Assaí.

Já para quem trafega no sentido Paralela, a interdição acontecerá após o acesso à Rua do Canal. Nesse caso, os veículos que vierem da Rua Lucaia ou da Avenida Garibaldi deverão utilizar a Rua do Canal para realizar o retorno e voltar à Avenida Juracy Magalhães Jr. após o trecho interditado.

BRT e ônibus terão mudanças temporárias

A operação também vai impactar o transporte público da capital: no BRT Salvador, os veículos que seguem em direção ao Terminal da Lapa deixarão a via exclusiva, passarão pela Rua Lucaia, acessarão o Viaduto Rei Pelé e a Avenida Garibaldi antes de retornarem ao corredor exclusivo e retomarem o percurso habitual.

Já no sentido Estação Rodoviária/Shopping da Bahia, os ônibus sairão da faixa exclusiva na Estação Rio Vermelho, seguirão pela Rua Lucaia e pela Avenida Juracy Magalhães Jr., retornando posteriormente à operação normal.

Linhas convencionais também terão desvios

Os ônibus do sistema convencional que seguem para a Lapa poderão circular pela Avenida Juracy Magalhães Jr., Alameda dos Ipês, Avenida Santa Luzia, Rua Waldemar Falcão e Avenida Vasco da Gama antes de retomarem o itinerário regular.

No sentido Pituba, os coletivos passarão pela Avenida Vasco da Gama, Rua Lucaia e Avenida Juracy Magalhães Jr., retornando ao trajeto habitual logo em seguida.

Segundo os órgãos responsáveis pela operação, equipes de fiscalização e orientação estarão posicionadas na área para auxiliar os usuários e garantir a fluidez durante a realização dos serviços. A expectativa é que o atendimento e o tráfego sejam normalizados na manhã de sexta-feira, 12.