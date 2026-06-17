Salvador terá centro público de reabilitação para PCD; veja detalhes

Salvador vai ganhar um espaço estadual voltado para cuidados de pessoas com deficiência, no bairro do Stiep. A ordem de serviço para a construção do Centro de Referência Estadual para o Cuidado Integral em Reabilitação de PCD (Crecir) - Luiza Câmera, foi assinado pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), na manhã desta quarta-feira, 17.

Com investimento de R$ 80 milhões, o espaço terá capacidade para realizar cerca de 15 mil atendimentos por mês, com os seguinttes serviços:

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Reabilitação física;

reabilitação auditiva;

reabilitação intelectual;

reabilitação visual;

reabilitação para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA);

oficina ortopédica para confecção e dispensação de órteses e próteses.

Durante a cerimônia, a secretária de Saúde do estado, Roberta Santana, deu detalhes da unidade, afirmando que a previsão é de que, em 12 meses, seja concluída a reestruturação e requalificação da área.

"Vai ser o maior centro de reabilitação que nós temos no Brasil. Eu não tenho dúvida disso. Nós fizemos durante dois anos um projeto pensado com o governador", contou.

Cuidado humanizado

Segundo a titular da pasta, o espaço é destinado tanto para pessoas com deficiência, quanto para os cuidadores.

"Aqui a gente vai ter a garantia do tratamento também, tanto do cuidado psicológico, social e também terapêutico, das pessoas que cuidam das outras", garantiu Santana.

Além disso, a arborização que já existe no espaço será aproveitada, para garantir o contato com o meio ambiente, ampliando a humanização do cuidado.

"Na área externa, no fundo do prédio, você vai ver que você consegue ouvir os pássaros de Salvador. É isso que a gente quer, um cuidado humanizado e diferenciado para garantir o que tem de melhor ao tratamento das pessoas com deficiência no nosso estado", explicou.

Parceria com o governo federal

Na ocasião, Roberta Santana exaltou a parceria com o Governo Federal, citando os investimentos oriundos do Novo PAC, que têm sido distribuídos em ordens estruturais para a saúde da Bahia.

"Nos permite estar com nove hospitais em andamento. A gente está com quatro centros de reabilitações construídos hoje na Bahia, parte já em obra. Tudo isso fortalece a rede. Sem esquecer que o presidente Lula também aportou recursos para o funcionamento das nossas policlínicas. Eu tenho hoje nove policlínicas em andamento na Bahia", pontuou.

De acordo com a secretária, esse acesso viabiliza a infraestrutura, qualifica a assistência e traz a expansão da rede para "garantir a saúde cada vez mais perto da população".