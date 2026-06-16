Covid-19 pode causar dor testicular crônica; saiba detalhes

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Vírus causador da pandemia mundial em 2020, a Covid-19 pode trazer consequências sérias para a saúde íntima masculina. De acordo com um estudo recente, infecções virais podem estar associadas ao desenvolvimento de dor crônica no conteúdo escrotal.

A pesquisa foi conduzida por membros da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) e do Hospital das Clínicas da FMUSP, publicada posteriormente na revista científica “Basic and Clinical Andrology”.

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No documento, eles identificaram evidências de que vírus como SARS-CoV-2, HIV e Zika podem desencadear processos inflamatórios no sistema reprodutor masculino. Essa inflamação pode afetar diretamente os nervos da região testicular e danificar as fibras nervosas, o que desencadeia em uma dor aguda.

“Os efeitos agudos do SARS-CoV-2 são significativos, mas estamos vendo que os efeitos crônicos deixam mais sequelas do que imaginávamos. Este estudo mostra que essa doença exige cuidados redobrados, mesmo após cinco anos do início da pandemia”, explicou o professor Jorge Hallak, coordenador do estudo.

Alertas

Apesar dos dados descobertos através do estudo, ainda não há uma comprovação definitiva para todos os casos de portadores dos vírus. De acordo com os pesquisadores, o que existem são mecanismos biológicos que sustentam essa hipótese.

Dentre os principais mecanismos estão a inflamação prolongada no testículo ou epidídimo, a ativação do sistema imunológico com liberação de substâncias que aumentam a sensibilidade à dor e possíveis respostas autoimunes capazes de manter o desconforto mesmo após a eliminação do vírus.

Entretanto, os cientistas alertam que, apesar dos avanços, ainda existem lacunas com relação a ligação direta entre infecções virais e dor crônica no conteúdo escrotal. As atuais evidências disponíveis são baseadas em estudos observacionais, evidenciando a falta de pesquisas clínicas adicionais.