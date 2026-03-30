Samu 192 em Salvador: Saiba como funciona o atendimento via WhatsApp

O Samu atende cerca de mil pessoas por dia em Salvador e cidades vizinhas - Foto: Divulgação

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) em Salvador, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), opera em regime de 24 horas para emergências clínicas, traumáticas e psiquiátricas.

Além do tradicional telefone 192, a capital baiana conta com o acionamento via WhatsApp pelo número (71) 3143-5630, ferramenta que visa agilizar a triagem e o envio de ambulâncias básicas ou avançadas na Região Metropolitana.

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Como funciona o acionamento digital via WhatsApp

Para utilizar o serviço por mensagem, é indispensável ter acesso à internet. Após salvar o contato e enviar um "oi", o sistema encaminha um link que inicia uma chamada online com a central de regulação.

Este canal digital funciona de forma complementar ao 192, permitindo que o médico regulador oriente procedimentos imediatos enquanto a equipe de socorro se desloca para o local da ocorrência.

Eficiência no atendimento e estrutura na capital

Com 13 bases fixas e cinco pontos de apoio, o Samu atende cerca de mil pessoas por dia em Salvador e cidades vizinhas. A média de tempo para o início do atendimento é de aproximadamente 15 minutos, intervalo crucial para a sobrevivência em casos graves.

Atualmente, o serviço conta com 1.180 profissionais dedicados e uma frota diversa que inclui 62 ambulâncias, oito motolâncias e duas ambulanchas.

O perigo das chamadas falsas e indicadores de 2025

Apesar da robustez do sistema, o alto índice de trotes preocupa as autoridades de saúde. Em 2025, 14% dos chamados recebidos pelo Samu foram identificados como falsos.

O coordenador do serviço, Ivan Paiva, ressalta que cada acionamento indevido retira uma ambulância de circulação, podendo deixar uma ocorrência legítima e com risco de morte sem a assistência necessária no tempo adequado.

“Trabalhamos para atender rapidamente e salvar vidas. O Samu é um serviço destinado exclusivamente a situações de urgência e emergência, com risco iminente de morte, comprometimento de órgãos ou membros, ou casos de sofrimento intenso. Quando uma equipe é acionada para atender um falso acionamento, outra ocorrência legítima pode ficar sem assistência no tempo necessário”, aponta Paiva.



Expansão e pioneirismo no socorro móvel

Instalado em Salvador em julho de 2005, o Samu evoluiu de 30 veículos iniciais para uma rede descentralizada que hoje assiste nove municípios, incluindo Lauro de Freitas, Simões Filho e cidades do Recôncavo.

O serviço foi pioneiro na implementação de veículos de intervenção rápida, como a ambulancha, garantindo socorro em áreas de difícil acesso ou com tráfego intenso na Baía de Todos-os-Santos.