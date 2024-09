Saúde dos Bairros seguem neste fim de semana; confira onde

Serão realizados atendimentos com clínico geral, exames ultrassonografia de abdômen total, vias urinárias, tireoide, mamária, pélvica e próstata - Foto: Divulgação

O programa Saúde nos Bairros, da Prefeitura de Salvador, estará presente nas localidades Parque Bela Vista (Rua da Bica, Avenida ACM, antes da loja Comercial Ramos) e Valéria (UBS Frei Benjamim, Rua da Matriz), neste sábado, 24, e em Pernambués (Rua Manoel Vieira Leite, estacionamento da Igreja Salete) e Valéria no domingo, 25, das 7h às 17h.



Na ocasião, serão realizados atendimentos com clínico geral, exames ultrassonografia de abdômen total, vias urinárias, tireoide, mamária, pélvica e próstata.



A iniciativa segue atuante também em Pirajá (USF Pirajá, na Rua Elísio Mesquita), Stella Maris (Alameda Praia de Guarapari, 305) e Paripe (Rua da Bélgica, quadra ao lado do Campo do Calombão), no sábado (24), das 7h às 17h.

São oferecidos atendimentos de ultrassonografia de abdômen total, mama bilateral, tireóide, doppler colorido carótidas, pélvica (ginecológica), atendimento de pediatria, eletrocardiograma (ECG), ecocardiograma transtorácico, mamografia bilateral, preventivo e agendamento para raio-x, bem como a captação de pacientes para realização de cirurgias eletivas e urológicas.

Para ter acesso aos serviços, basta comparecer à estrutura mais próxima da residência com Cartão SUS, RG e, caso necessário, a guia dos exames pretendidos. Caso não tenha requisição, o paciente passará por consulta clínica no próprio local e realizará os exames.



Odontologia

Os serviços de saúde bucal estarão presentes no sábado (24), com atendimentos para idosos que já foram agendados previamente, no Lar Santo Antônio de Pádua, no Barbalho. Já na USF Jardim das Margaridas e na USF Aristides Maltez, em São Cristóvão, os atendimentos serão voltados a gestantes e crianças.

Os cuidados estarão disponíveis também nos quatro pontos do Programa Saúde nos Bairros, no Parque Bela Vista, Pernambués, Valéria e Stella Maris, das 8h às 15h.

Na oportunidade, os presentes terão acesso à restauração, limpeza, extração, encaminhamento para atendimentos de média complexidade nos Centros de Especialidades do município, e instrução de higiene oral com distribuição de kits de saúde bucal. Para ter acesso aos atendimentos, basta comparecer ao local com RG e Cartão SUS em mãos.