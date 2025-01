"Se não tiver festa, não ganhamos dinheiro", diz catador de latinha

LAVAGEM DO BONFIM

Muitas vezes esquecidos e até marginalizados, os catadores de latinhas cumprem um papel essencial em diversos eventos. Além de ganhar uma renda extra, esses trabalhadores também contribuem para a limpeza dos locais de festa, desempenhando uma função importante para o bom andamento das celebrações.

Na Lavagem do Bonfim, o Portal Massa! encontrou Iarley Santana dos Santos, um jovem simpático que estava catando latinhas durante o cortejo. Segundo ele, esse período do ano é um dos momentos em que consegue mais dinheiro com o trabalho.

“Graças a Deus dá para se manter. Geralmente, essa época e o Carnaval são as que consigo tirar mais dinheiro”, afirmou Iarley.

Mas se engana quem pensa que o trabalho do jovem se resume a catar latinhas. Ele não foge da batalha e faz literalmente de tudo para garantir um dinheiro honesto no final do dia.

“Às vezes ajudo as mulheres a vender água mineral, refrigerante, comprar gelo, vou trabalhando com o que der. Só não gosto de pegar o que é dos outros”, contou.

Iarley também destacou a importância da Lavagem do Bonfim para ele e outros trabalhadores informais. “A festa é alegria para nós, né? Se não tiver festa, nós não ganhamos dinheiro”, concluiu.