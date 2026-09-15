Secretaria de Saúde de Salvador passa a confirmar consultas e procedimentos pelo Whatsapp

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Pacientes da rede municipal de saúde de Salvador passaram a receber mensagens pelo WhatsApp com informações sobre consultas e procedimentos agendados. A nova ferramenta também permite confirmar o atendimento diretamente pelo aplicativo.

A novidade, que já está em funcionamento por meio do Sistema Vida+, foi anunciada pela Secretaria Municipal da Saúde de Salvador (SMS) nesta terça-feira, 15. As mensagens enviadas aos pacientes incluem lembretes e pedidos de confirmação dos agendamentos.

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A medida permite que o usuário acompanhe antecipadamente as informações sobre o atendimento marcado e confirme se comparecerá à unidade de saúde.

Confira abaixo como é a mensagem enviada aos pacientes.

Vaga pode voltar ao sistema

A confirmação também será utilizada para melhorar a distribuição das vagas na rede municipal. Segundo a SMS, caso o paciente não confirme o agendamento dentro do prazo estabelecido, o horário poderá retornar ao sistema e ser disponibilizado para outra pessoa.

Com isso, a prefeitura pretende identificar antecipadamente as vagas que não serão utilizadas e acelerar a oferta dos horários disponíveis para outros pacientes.

Cadastro precisa estar atualizado

Para receber as mensagens pelo WhatsApp, é necessário manter os dados cadastrais atualizados na rede municipal de saúde, principalmente o número de telefone.

No momento do agendamento de uma consulta ou procedimento, o paciente deve conferir os dados informados e, caso seja necessário, solicitar a atualização diretamente na unidade de saúde.