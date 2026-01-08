Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ALTA ESTAÇÃO

Segurança turística é reforçada pela GCM em Salvador durante o verão

Expectativa é de que cerca de 3,6 milhões de visitantes passem pela cidade

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

08/01/2026 - 17:14 h
Imagem ilustrativa da imagem Segurança turística é reforçada pela GCM em Salvador durante o verão
-

Turistas que escolhem Salvador como destino neste verão contam com o suporte do Grupo de Apoio ao Turista (GAT), unidade da Guarda Civil Municipal (GCM) que há 13 anos atua no acolhimento e orientação de visitantes na capital baiana. Com a chegada da alta estação, o grupamento intensificou as ações em pontos turísticos, praias e áreas de grande circulação, como o Centro Histórico, a praia da Barra e a Colina Sagrada, no Bonfim.

A expectativa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) é de que cerca de 3,6 milhões de visitantes passem pela cidade ao longo do verão, impulsionando o fluxo turístico em diversas regiões.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o supervisor do GAT, Tiago Machado, o cronograma de atividades foi ampliado desde o início de dezembro. “A operação foi intensificada com o aumento do número de turistas, especialmente com a chegada dos cruzeiros e a programação do Natal Salvador, que atraiu grande público ao Centro Histórico. O trabalho do GAT acontece não apenas no Pelourinho, mas em vários pontos turísticos da cidade”, explicou.

O grupamento conta com:

  • três viaturas;
  • duas motocicletas;
  • apoio de outras unidades da GCM.

Leia Também:

Kits no Porto da Barra só podem ser colocados com aval de banhistas
Primeira escola afro-centrada do Brasil fecha na Bahia: "Lutamos muito"
Tenente reformado da PM da Bahia morre na Itália após sofrer AVC durante viagem

Atuação

No Centro Antigo, a atuação do GAT se concentra ao longo do corredor turístico que vai do Porto de Salvador ao Centro Histórico, abrangendo áreas como:

  • Pelourinho;
  • Santo Antônio;
  • Além do Carmo;
  • Terreiro de Jesus; e adjacências. ]

Os agentes também reforçam o atendimento nos ascensores, como os planos inclinados e os elevadores Lacerda e do Taboão, principais acessos à Cidade Alta.

Além do Centro Histórico e do Comércio, o GAT mantém uma unidade fixa na Barra e unidades móveis em áreas estratégicas. O grupamento também realiza ações pontuais em locais como Monte Serrat, Igreja do Bonfim e outros pontos turísticos, conforme o fluxo de visitantes.

GAT

Atualmente, o GAT é formado por 118 agentes, distribuídos em plantões 24 horas, com patrulhamento motorizado e a pé. O trabalho é reforçado por câmeras integradas ao Centro Integrado de Inteligência, Comando e Videomonitoramento (CICOMV), localizado na sede da GCM, no Retiro.

Para atuar junto ao público turístico, os agentes passam por formação voltada ao patrimônio histórico da cidade, cursos de reciclagem e aulas de inglês, com o objetivo de aprimorar o atendimento aos visitantes nacionais e estrangeiros.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

alta estação Apoio ao Turista Bahia Bonfim Centro Histórico elevador lacerda GAT gcm Guarda Civil Municipal Patrimônio Histórico pelourinho Praia da Barra Salvador Segurança segurança turística Turismo Turismo Urbano verão visitantes

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Incêndio atinge oficina de carros no Lobato; vídeo

Play

Idosa tenta entrar na Cadeia de Salvador com drogas e eletrônicos

Play

Vídeo: viatura da Guarda Municipal é apedrejada no Pelourinho

Play

Vídeo: salva-vidas é atingida por carro enquanto pilotava moto na orla

x