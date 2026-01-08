Segurança turística é reforçada pela GCM em Salvador durante o verão

- Foto: Divulgação GCM

Turistas que escolhem Salvador como destino neste verão contam com o suporte do Grupo de Apoio ao Turista (GAT), unidade da Guarda Civil Municipal (GCM) que há 13 anos atua no acolhimento e orientação de visitantes na capital baiana. Com a chegada da alta estação, o grupamento intensificou as ações em pontos turísticos, praias e áreas de grande circulação, como o Centro Histórico, a praia da Barra e a Colina Sagrada, no Bonfim.

A expectativa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) é de que cerca de 3,6 milhões de visitantes passem pela cidade ao longo do verão, impulsionando o fluxo turístico em diversas regiões.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o supervisor do GAT, Tiago Machado, o cronograma de atividades foi ampliado desde o início de dezembro. “A operação foi intensificada com o aumento do número de turistas, especialmente com a chegada dos cruzeiros e a programação do Natal Salvador, que atraiu grande público ao Centro Histórico. O trabalho do GAT acontece não apenas no Pelourinho, mas em vários pontos turísticos da cidade”, explicou.

O grupamento conta com:

três viaturas;

duas motocicletas;

apoio de outras unidades da GCM.

Atuação

No Centro Antigo, a atuação do GAT se concentra ao longo do corredor turístico que vai do Porto de Salvador ao Centro Histórico, abrangendo áreas como:

Pelourinho;

Santo Antônio;

Além do Carmo;

Terreiro de Jesus; e adjacências. ]

Os agentes também reforçam o atendimento nos ascensores, como os planos inclinados e os elevadores Lacerda e do Taboão, principais acessos à Cidade Alta.

Além do Centro Histórico e do Comércio, o GAT mantém uma unidade fixa na Barra e unidades móveis em áreas estratégicas. O grupamento também realiza ações pontuais em locais como Monte Serrat, Igreja do Bonfim e outros pontos turísticos, conforme o fluxo de visitantes.

GAT

Atualmente, o GAT é formado por 118 agentes, distribuídos em plantões 24 horas, com patrulhamento motorizado e a pé. O trabalho é reforçado por câmeras integradas ao Centro Integrado de Inteligência, Comando e Videomonitoramento (CICOMV), localizado na sede da GCM, no Retiro.

Para atuar junto ao público turístico, os agentes passam por formação voltada ao patrimônio histórico da cidade, cursos de reciclagem e aulas de inglês, com o objetivo de aprimorar o atendimento aos visitantes nacionais e estrangeiros.