Sepromi inaugura loja escola virtual de empreendedorismo

Sepromi irá inaugurar uma Afrocolab no Shopping Paralela - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Promovendo um ecossistema de apoio a empreendedores negros e indígenas, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi) vai inaugurar, na próxima segunda-feira, a loja Afrocolab, no Shopping Paralela, e lançar a Escola Virtual do Empreendedorismo Negro.

Na loja, no piso L2 do estabelecimento, 50 empreendores negros e indígenas poderão expor seus produtos de forma coletiva e gratuita. “Os empreendedores não são tão conhecidos. O empreendedor sai do espaço do anonimato para onde ele tem uma infraestrutura para comercializar”, disse a superintendente de políticas de promoção da igualdade racial, Kadine Bárbara.

Segundo dados levantados pelo DataSebrae, no ano passado, cerca de 52,4% dos empreendedores brasileiros eram negros, ou seja, 15 milhões de pessoas.

A escola virtual, que tem como objetivo o crescimento saudável de projetos de pessoas negras ou indígenas, tratará de assuntos e terá cursos importantes para o público-alvo como a formalização do MEI; como precificar e vender produtos pela internet e como fazer marketing digital. A plataforma será inaugurada, às 14h, na segunda-feira. As inscrições para os cursos começam no mesmo dia.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira