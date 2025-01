Sequestro e extorsão: polícia libera vítima no bairro da Federação

A vítima foi levada por criminosos no bairro de Águas Claras - Foto: Divulgação/Governo da Bahia

A Polícia Militar libertou na madrugada desta segunda-feira, 13, uma mulher vítima de sequestro e tentativa de extorsão em no bairro da Federação, em Salvador. A vítima foi levada por criminosos no bairro de Águas Claras.

De acordo com a Polícia Militar, durante policiamento na região, os policiais foram recebidos com disparos de arma de fogo por suspeitos que estavam no local. A guarnição reagiu, cessando os disparos e iniciando a varredura da área.

Em um imóvel aparentemente abandonado, os agentes encontraram a vítima, que relatou ter sido sequestrada na região de Águas Claras por dois homens armados. A vítima foi levada em um veículo de cor branca até o local onde permaneceu em cativeiro.

De acordo com o depoimento da vítima, os criminosos exigiam que seu esposo realizasse um depósito em dinheiro como condição para a libertação. Após ser resgatada, a mulher foi encaminhada ao Hospital Geral do Estado para receber atendimento médico e, em seguida, à delegacia especializada para registro da ocorrência. Os criminosos não foram localizados.

As circunstâncias do ocorrido serão apuradas pela Policia Civil.