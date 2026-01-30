Sereia do Rio Vermelho é restaurada às vésperas da Festa de Iemanjá

A restauração foi realizada pela FGM - Foto: Instituto Argolo e Bruno Concha | Secom PMS

Os visitantes da Festa de Iemanjá serão recepcionados com uma nova versão da escultura A Sereia do Rio Vermelho. A obra, de autoria do artista plástico baiano Tatti Moreno, passou por uma restauração pouco antes do evento, que acontece nesta segunda-feira, dia 2 de fevereiro.

O processo de recuperação foi conduzido pelo artista plástico José Dirson Argolo, através da Fundação Gregório de Mattos (FGM), responsável pela preservação do patrimônio artístico de Salvador.

Presidente da FGM, Fernando Guerreiro informou que a restauração da obra faz parte do papel institucional da Fundação na conservação dos monumentos históricos da capital baiana.

“A requalificação da Sereia do Rio Vermelho, obra de Tatti Moreno, reafirma o compromisso da FGM com a preservação da arte pública e com a valorização da cultura afro-baiana, mantendo viva a relação de Salvador com o mar e com a força simbólica de Iemanjá”, disse ele.

Vale lembrar que a obra fica localizada no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho. A peça é uma das referências da arte pública de Salvador e faz parte de um conjunto de esculturas de temática afro-religiosa.