Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUDANÇA

Sereia do Rio Vermelho é restaurada às vésperas da Festa de Iemanjá

O monumento faz parte do projeto de conservação

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

30/01/2026 - 21:08 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
A restauração foi realizada pela FGM
A restauração foi realizada pela FGM -

Os visitantes da Festa de Iemanjá serão recepcionados com uma nova versão da escultura A Sereia do Rio Vermelho. A obra, de autoria do artista plástico baiano Tatti Moreno, passou por uma restauração pouco antes do evento, que acontece nesta segunda-feira, dia 2 de fevereiro.

O processo de recuperação foi conduzido pelo artista plástico José Dirson Argolo, através da Fundação Gregório de Mattos (FGM), responsável pela preservação do patrimônio artístico de Salvador.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Presidente da FGM, Fernando Guerreiro informou que a restauração da obra faz parte do papel institucional da Fundação na conservação dos monumentos históricos da capital baiana.

Leia Também:

Observatório A TARDE foi parada obrigatória dos trios no Carnaval de 2025
Nova identidade é emitida de graça em ação do SAC em Salvador
Vacinação gratuita no Terminal Acesso Norte é prorrogada; veja datas

“A requalificação da Sereia do Rio Vermelho, obra de Tatti Moreno, reafirma o compromisso da FGM com a preservação da arte pública e com a valorização da cultura afro-baiana, mantendo viva a relação de Salvador com o mar e com a força simbólica de Iemanjá”, disse ele.

Vale lembrar que a obra fica localizada no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho. A peça é uma das referências da arte pública de Salvador e faz parte de um conjunto de esculturas de temática afro-religiosa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

festa de Iemanjá rio vermelho sereia do rio vermelho

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A restauração foi realizada pela FGM
Play

Terreiro pichado em Salvador convoca ato contra o racismo religioso

A restauração foi realizada pela FGM
Play

Polícia Civil ocupa Centro Histórico de Salvador e apreende drogas

A restauração foi realizada pela FGM
Play

Cliente relata ter sido vítima de racismo em supermercado de Salvador

A restauração foi realizada pela FGM
Play

Americano morto em Brotas passava férias em Salvador com esposa baiana

x