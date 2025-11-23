Papai Noel inclusivo encanta crianças autistas em Salvador

Atendimento acontece no Bosque do Noel - Foto: Divulgação | Larissa Barreto

Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) terão um natal pra lá de acolhedor no Salvador Shopping. Começou neste domingo, 23, o Noel Azul, uma sessão especial em que o Papai Noel atende exclusivamente famílias neurodivergentes.

O atendimento acontece nestes domingis: 30 de novembro, 7 e 14 de dezembro, em horários reservados, sempre das 12h às 13h30. O objetivo é oferecer um ambiente acolhedor, silencioso e com menos estímulos sensoriais para garantir conforto durante o tradicional encontro natalino.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Responsável por receber as famílias no Bosque do Noel, o psicanalista Mestre Bhava, 69 anos, interpreta o Bom Velhinho na ação inclusiva.

Em entrevista ao Portal A TARDE, ele explica como seu trabalho como analista influencia também o papel de Noel: “Eu sou psicanalista e sigo uma linha de psicanálise com abordagem oriental. Eu trabalho fazendo atendimento como analista e, agora, também como o Papai Noel”.

Para ele, a iniciativa também se torna uma vivência de aprendizado profundo: “Aqui eu tenho a oportunidade de um imenso laboratório, onde vou escutar milhares de pessoas. Então, para mim, essa é uma experiência muito interessante, de grande aprendizado e desenvolvimento para mim também”.

Acolhimento a famílias neurodivergentes

Bhava destaca que a escuta sensível é fundamental no atendimento: “É um prazer receber essas famílias. Elas são pessoas que requerem uma atenção diferenciada, uma atenção que não têm no dia a dia — às vezes têm, às vezes não — dentro das famílias. E aqui a gente tem esse desafio, porque cada um deles é diferente.

“Eu tenho que interagir, entender imediatamente, na hora do atendimento, para poder oferecer o melhor para a criança e para a família”, completa.

Durante o Noel Azul, cada atendimento é agendado pelo aplicativo do Salvador Shopping, com janelas de 10 minutos por visita, garantindo tranquilidade e evitando filas que podem gerar desconforto sensorial.

Ivanice Ramos,mãe dos gêmeos Marcos Júnior e Manuela de cinco anos | Foto: Divulgação

Entre as famílias que participaram da iniciativa está Clemilda de Lima, 39 anos, mãe de Gael, de quatro anos. Ela conta que nunca tinha conseguido registrar uma foto do filho com o Noel, até agora.



“Nós sempre trazemos ele para ver o Papai Noel, mas ele nunca tira foto. Essa oportunidade da equipe pegar ele, ter aquele olhar diferenciado e fazer ele interagir com o Papai Noel, de podermos ter uma foto dele olhando para a frente, é uma lembrança para nós, pais. É algo muito raro. Fiquei muito feliz e estou um pouquinho emocionada", disse.

Quem também participou foi Ivanice Ramos, 40 anos, mãe dos gêmeos Marcos Júnior e Manuela, de cinco anos. Ela reforça o impacto do atendimento humanizado:“O atendimento foi muito maravilhoso, a atenção, porque em outros lugares é mais dificultoso. E aqui tive todo o apoio de vocês e gostei muito. Fiquei feliz, foi um domingo diferente para eles.”