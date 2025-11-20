Show de Léo Santana provoca mudanças no trânsito em Salvador; confira

Léo Santana realizará a gravação do seu novo audiovisual - Foto: Uendel Galter/ AG A Tarde

O cantor Léo Santana realizará a gravação do seu novo audiovisual, “DNA de Gigante”, em comemoração aos seus 20 anos de carreira, em um show gratuito na Praça Maria Felipa, nesta quinta-feira, 20, a partir das 15h. Por conta da proporção do evento, que será aberto ao público, o trânsito no Comércio sofrerá alterações nesta quinta e sexta-feira.

Algumas vias importantes do Comércio serão interditadas para o tráfego de veículos.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Veja as mudanças no trânsito

As modificações começarão a partir das 12h desta quinta-feira, 20, e irão até 1h de sexta-feira, 21.

O tráfego de veículos ficará interditado na Avenida da França (via da direita, no trecho entre o semáforo do Galpão 3 da Codeba e o Terminal Turístico Náutico da Bahia), na Rua da Bélgica (sentido Vale do Canela), na Praça Maria Felipa e na Avenida Lafayete Coutinho (sentido Vale do Canela, no trecho entre a Praça Maria Felipa e o retorno em frente ao Monumento Mário Cravo).

Já na Lafayete Coutinho (sentido Comércio), o tráfego de veículos será desviado para a própria Lafayete Coutinho (sentido Comércio).

Outras vias receberão a instalação de barreiras móveis, fixas e semifixas a partir das 12h de quinta-feira.

Barreiras Móveis (BM) serão instaladas nos seguintes pontos:

BM 01 – Av. Lafayete Coutinho / Museu de Arte Moderna – MAM

– Av. Lafayete Coutinho / Museu de Arte Moderna – MAM BM 02 – Av. Lafayete Coutinho / Trapiche / Igreja da Conceição

– Av. Lafayete Coutinho / Trapiche / Igreja da Conceição BM 03 – Av. Lafayete Coutinho / Rua da Conceição da Praia (retorno em frente à Capitania dos Portos da Bahia) – Material

– Av. Lafayete Coutinho / Rua da Conceição da Praia (retorno em frente à Capitania dos Portos da Bahia) – Material BM 04 – Av. da França / Semáforo do Galpão 3 da Codeba – Doca 03

Barreiras Fixas (BF) e Semifixas (BS) serão instaladas nas seguintes vias:

BF 01 – Ladeira da Preguiça / Rua Visconde de Mauá

– Ladeira da Preguiça / Rua Visconde de Mauá BF 02 – Ladeira da Montanha / Ladeira da Conceição da Praia

– Ladeira da Montanha / Ladeira da Conceição da Praia BF 03 – Rua da Conceição da Praia / Av. Lafayete Coutinho (retorno Monumento Mário Cravo)

– Rua da Conceição da Praia / Av. Lafayete Coutinho (retorno Monumento Mário Cravo) BSF 01 – Rua Forte de São Pedro / Rua Gamboa de Cima – proibição de tráfego para ônibus e caminhões

– Rua Forte de São Pedro / Rua Gamboa de Cima – proibição de tráfego para ônibus e caminhões BSF 02 – Viaduto do Mininha Gantois – Parte Alta / Av. Santa Rita – sentido Contorno

Os condutores vindos da Cidade Baixa com destino ao Centro poderão seguir pela Avenida da França, utilizando a via da esquerda, e acessar a Rua da Bélgica, Avenida Estados Unidos, Praça da Inglaterra, Rua Pinto Martins, Ladeira da Montanha e Praça Castro Alves.