Síndrome do bebê azul: por que crianças devem evitar praia de Paripe

Praia de São Tomé de Paripe, em Salvador

A interdição de um trecho da Praia de São Tomé de Paripe, em Salvador, após a identificação de líquidos azul e amarelo na faixa de areia, acendeu um alerta: o que pode acontecer se alguém entrar no mar em uma área com altas concentrações de nitrato e cobre?

As análises preliminares apontaram concentração elevada de nitrato nas duas amostras e presença significativa de cobre no líquido azul. Diante do cenário, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) determinou a instalação de placas de advertência e restringiu o acesso à área, com base no princípio da precaução.

O risco do nitrato: da intoxicação ao impacto no sangue

O nitrato é um composto que faz parte do ciclo natural do nitrogênio, mas em altas concentrações pode representar risco à saúde.

Principais sintomas e riscos:

Náuseas e vômitos

Diarreia e dores abdominais

Tontura e mal-estar

Dor de cabeça

Aumento da frequência cardíaca

Queda da pressão arterial

Em casos mais graves:

Conversão do nitrato em nitrito no organismo

Redução da capacidade do sangue de transportar oxigênio

Metahemoglobinemia (“síndrome do bebê azul”)

Cianose (pele e lábios azulados)

Risco aumentado para bebês e crianças pequenas

Possíveis efeitos a longo prazo:

Formação de compostos N-nitrosos no organismo

Associação com maior risco de câncer gastrointestinal

Possível impacto na função tireoidiana

Cobre em excesso: irritação e toxicidade

O cobre é um metal essencial em pequenas quantidades, mas pode se tornar tóxico quando presente em níveis elevados.

Sintomas por contato com a água contaminada:

Irritação e vermelhidão na pele

Coceira e erupções cutâneas

Ardência ou irritação nos olhos

Maior risco de infecção em feridas abertas

Sintomas por ingestão acidental:

Dor de estômago

Náuseas

Vômitos

Diarreia

Em exposições mais intensas ou prolongadas:

Possível sobrecarga do fígado

Risco de danos renais

Toxicidade sistêmica acumulativa

Quando há nitrato e cobre juntos

A presença simultânea das duas substâncias levanta outro ponto de atenção: esse tipo de contaminação costuma estar associado a efluentes industriais, fertilizantes ou esgoto.

Além dos riscos químicos, isso pode aumentar a probabilidade de:

Infecções gastrointestinais

Hepatite A

Conjuntivite

Infecções de pele

Doenças transmitidas por coliformes fecais

Por que a área foi interditada?

Segundo o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a decisão de bloquear o acesso ocorreu após a identificação de líquidos de origem desconhecida em área frequentada por banhistas, pescadores e moradores.

As substâncias foram encontradas na faixa de areia localizada atrás de uma empresa que atua com estocagem e movimentação de graneis sólidos. O material, de acordo com o órgão ambiental, não apresenta características naturais da região e se tornava visível quando a areia era revolvida.

A empresa Intermarítima informou, em nota, que não movimenta produtos químicos perigosos como enxofre, amônia ou cobre e que todos os materiais operados constam em suas licenças ambientais. A companhia declarou ainda ter contratado consultoria independente para análises complementares.

Quem deve redobrar a atenção?

Bebês e crianças pequenas são os mais vulneráveis ao risco de intoxicação por nitrato. Pessoas com problemas hepáticos ou renais podem ter maior dificuldade em eliminar o excesso de cobre. Já quem tem pele sensível ou feridas abertas está mais exposto a irritações e infecções.

A recomendação é evitar qualquer contato com a água ou com a areia em áreas sinalizadas como impróprias até que as análises sejam concluídas e haja liberação oficial.

Enquanto os laudos finais não são divulgados, a interdição funciona como medida preventiva. Em casos de suspeita de contaminação, o risco não está apenas na coloração diferente da areia — mas no que pode estar dissolvido na água.