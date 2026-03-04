Menu
CONTAMINAÇÃO

Síndrome do bebê azul: por que crianças devem evitar praia de Paripe

Inema identificou altas concentrações de nitrato e cobre na areia da praia de São Tomé

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

04/03/2026 - 17:58 h

Praia de São Tomé de Paripe, em Salvador
Praia de São Tomé de Paripe, em Salvador -

A interdição de um trecho da Praia de São Tomé de Paripe, em Salvador, após a identificação de líquidos azul e amarelo na faixa de areia, acendeu um alerta: o que pode acontecer se alguém entrar no mar em uma área com altas concentrações de nitrato e cobre?

As análises preliminares apontaram concentração elevada de nitrato nas duas amostras e presença significativa de cobre no líquido azul. Diante do cenário, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) determinou a instalação de placas de advertência e restringiu o acesso à área, com base no princípio da precaução.

O risco do nitrato: da intoxicação ao impacto no sangue

O nitrato é um composto que faz parte do ciclo natural do nitrogênio, mas em altas concentrações pode representar risco à saúde.

Principais sintomas e riscos:

  • Náuseas e vômitos
  • Diarreia e dores abdominais
  • Tontura e mal-estar
  • Dor de cabeça
  • Aumento da frequência cardíaca
  • Queda da pressão arterial

Em casos mais graves:

  • Conversão do nitrato em nitrito no organismo
  • Redução da capacidade do sangue de transportar oxigênio
  • Metahemoglobinemia (“síndrome do bebê azul”)
  • Cianose (pele e lábios azulados)
  • Risco aumentado para bebês e crianças pequenas

Possíveis efeitos a longo prazo:

  • Formação de compostos N-nitrosos no organismo
  • Associação com maior risco de câncer gastrointestinal
  • Possível impacto na função tireoidiana

Cobre em excesso: irritação e toxicidade

O cobre é um metal essencial em pequenas quantidades, mas pode se tornar tóxico quando presente em níveis elevados.

  Sintomas por contato com a água contaminada:

Sintomas por contato com a água contaminada:

  • Irritação e vermelhidão na pele
  • Coceira e erupções cutâneas
  • Ardência ou irritação nos olhos
  • Maior risco de infecção em feridas abertas

Sintomas por ingestão acidental:

  • Dor de estômago
  • Náuseas
  • Vômitos
  • Diarreia

Em exposições mais intensas ou prolongadas:

  • Possível sobrecarga do fígado
  • Risco de danos renais
  • Toxicidade sistêmica acumulativa

Quando há nitrato e cobre juntos

A presença simultânea das duas substâncias levanta outro ponto de atenção: esse tipo de contaminação costuma estar associado a efluentes industriais, fertilizantes ou esgoto.

Além dos riscos químicos, isso pode aumentar a probabilidade de:

  • Infecções gastrointestinais
  • Hepatite A
  • Conjuntivite
  • Infecções de pele
  • Doenças transmitidas por coliformes fecais

Por que a área foi interditada?

Segundo o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a decisão de bloquear o acesso ocorreu após a identificação de líquidos de origem desconhecida em área frequentada por banhistas, pescadores e moradores.

As substâncias foram encontradas na faixa de areia localizada atrás de uma empresa que atua com estocagem e movimentação de graneis sólidos. O material, de acordo com o órgão ambiental, não apresenta características naturais da região e se tornava visível quando a areia era revolvida.

A empresa Intermarítima informou, em nota, que não movimenta produtos químicos perigosos como enxofre, amônia ou cobre e que todos os materiais operados constam em suas licenças ambientais. A companhia declarou ainda ter contratado consultoria independente para análises complementares.

Quem deve redobrar a atenção?

Bebês e crianças pequenas são os mais vulneráveis ao risco de intoxicação por nitrato. Pessoas com problemas hepáticos ou renais podem ter maior dificuldade em eliminar o excesso de cobre. Já quem tem pele sensível ou feridas abertas está mais exposto a irritações e infecções.

A recomendação é evitar qualquer contato com a água ou com a areia em áreas sinalizadas como impróprias até que as análises sejam concluídas e haja liberação oficial.

Enquanto os laudos finais não são divulgados, a interdição funciona como medida preventiva. Em casos de suspeita de contaminação, o risco não está apenas na coloração diferente da areia — mas no que pode estar dissolvido na água.

x