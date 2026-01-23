Menu
HOME > SALVADOR
SALVADOR

Sol ou chuva? Confira a previsão para o fim de semana em Salvador

As temperaturas variam entre 23°C e 34°C

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

23/01/2026 - 10:56 h
Massa de ar quente e seca seguirá predominando
Massa de ar quente e seca seguirá predominando

A previsão do tempo para o fim de semana em Salvador indica dias de calor intenso, sol entre nuvens e aumento da chance de chuva no domingo, segundo boletim da Defesa Civil de Salvador (Codesal). De acordo com o informativo, uma massa de ar quente e seca seguirá predominando sobre a capital baiana.

Confira previsão

Nesta sexta-feira, 23, o céu permanece claro a parcialmente nublado, com 10% de chance de chuva. Os ventos sopram de forma moderada, podendo chegar a 23 km/h. As temperaturas variam entre 23°C e 34°C.

No sábado, 24, o cenário se repete, com céu claro a parcialmente nublado e 30% de probabilidade de chuva. Os ventos ficam fracos, em torno de 19 km/h, e os termômetros seguem elevados, com mínima de 23°C e máxima de 34°C.

Já no domingo, 25, a instabilidade aumenta. A previsão aponta céu nublado a parcialmente nublado com chuva, com 50% de chance de precipitações. Os ventos voltam a ser moderados, chegando a 22 km/h, enquanto as temperaturas oscilam entre 23°C e 32°C.

Imagem ilustrativa da imagem Sol ou chuva? Confira a previsão para o fim de semana em Salvador
| Foto: Codesal

A Defesa Civil orienta que a população hidrate-se bem, evite exposição prolongada ao sol nos horários de pico e redobre a atenção em áreas suscetíveis a alagamentos no domingo. Em caso de emergência, o telefone 199 está disponível 24 horas.

Tags:

Chuva defesa civil fim de semana previsão do tempo Salvador sol

Ver todas

