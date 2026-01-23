MOBILIDADE
Táxi em Salvador fica mais caro; veja os novos valores
Mudança no valor das tarifas de táxi consta no Diário Oficial do Município (DOM)
Por Yuri Abreu
Quem utiliza os serviços de táxi, em Salvador, vai passar a pagar um pouco mais caro. A Prefeitura da capital baiana reajustou as tarifas do sistema de transporte entre 4,3% e 4,5%. A decisão consta na edição de quinta-feira, 22, do Diário Oficial do Município (DOM).
A partir de agora, os valores serão os seguintes:
- Bandeirada: de R$ 6,19 para R$ 6,47;
- Bandeira 1: de R$ 3,09 para R$ 3,23
- Bandeira 2: de 4,33 para R$ 4,52
- Hora parada: de R$ 30,95 para R$ 32,33
Ressalva
No entanto, de acordo ainda com a Prefeitura, os taxistas só poderão aplicar os reajustes após a conferência dos taxímetros junto ao Ibametro — a iniciativa é de responsabilidade dos taxistas.
Idade máxima da frota
Outra modificação voltada para os táxis na capital baiana é referência ao tempo máximo de utilização dos veículos. No caso dos carros à combustão, o prazo é de 10 anos. Quanto aos elétricos, o período é de 12 anos. A medida consta em portaria também divulgada no DOM de quinta-feira, 22.
