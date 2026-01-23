Menu
SALVADOR
MOBILIDADE

Táxi em Salvador fica mais caro; veja os novos valores

Mudança no valor das tarifas de táxi consta no Diário Oficial do Município (DOM)

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

23/01/2026 - 9:52 h | Atualizada em 23/01/2026 - 10:26
Fila de táxi em frente ao Salvador Shopping
Fila de táxi em frente ao Salvador Shopping

Quem utiliza os serviços de táxi, em Salvador, vai passar a pagar um pouco mais caro. A Prefeitura da capital baiana reajustou as tarifas do sistema de transporte entre 4,3% e 4,5%. A decisão consta na edição de quinta-feira, 22, do Diário Oficial do Município (DOM).

A partir de agora, os valores serão os seguintes:

  • Bandeirada: de R$ 6,19 para R$ 6,47;
  • Bandeira 1: de R$ 3,09 para R$ 3,23
  • Bandeira 2: de 4,33 para R$ 4,52
  • Hora parada: de R$ 30,95 para R$ 32,33

Ressalva

No entanto, de acordo ainda com a Prefeitura, os taxistas só poderão aplicar os reajustes após a conferência dos taxímetros junto ao Ibametro — a iniciativa é de responsabilidade dos taxistas.

Carros da Uber rodam sem motorista: veja onde o táxi autônomo já é realidade
Vistoria anual de táxis tem prazo ampliado em Salvador
Reajuste: passagem de ônibus e tarifa de táxi ficam mais caras

Idade máxima da frota

Outra modificação voltada para os táxis na capital baiana é referência ao tempo máximo de utilização dos veículos. No caso dos carros à combustão, o prazo é de 10 anos. Quanto aos elétricos, o período é de 12 anos. A medida consta em portaria também divulgada no DOM de quinta-feira, 22.

