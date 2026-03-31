SALVADOR
Supermercado de Salvador deve pagar R$ 10 mil por câmeras em vestiário
Supermercado teria instalado câmeras de segurança no vestiário dos funcionários
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Um funcionário de um supermercado de Salvador será indenizado no valor de R$ 10 mil após o estabelecimento instalar câmeras de segurança no vestiário do centro de distribuição.
A informação foi confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-BA) nesta terça-feira (31).
Vale ressaltar que ainda cabe recurso da decisão.
As câmeras estariam monitorando o local em que os funcionários trocavam de roupa, o que gerava um constrangimento.
De acordo com o trabalhador, uma revista era feita na entrada do centro de distribuição e os corredores do local também eram vigiados por câmeras.
A empresa alegou que a câmera estava posicionada somente na entrada do vestiário, visando controlar quem acessava o local.
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O que diz o juiz sobre o caso
Para o juiz da 17 ª Vara do Trabalho de Salvador, a revista feita na entrada e a existência de câmeras nos corredores não geram danos aos trabalhadores.
Porém, para as câmeras nos vestiários, o juiz entendeu que houve um abuso de direito, com isso, houve a condenação da rede de supermercados ao pagamento de R$ 5 mil por danos morais.
Partes recorreram a decisão
Ambas as partes recorreram à decisão:
- o funcionário pediu o aumento da indenização;
- mercado alegou falta de provas e buscou excluir a ação.
Para a desembargadora, foi comprovado que realmente haviam câmeras no vestiário e que houve violação da esfera íntima e privada dos trabalhadores, com isso, o novo valor passou a ser R$ 10 mil.
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