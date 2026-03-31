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SALVADOR

Supermercado de Salvador deve pagar R$ 10 mil por câmeras em vestiário

Supermercado teria instalado câmeras de segurança no vestiário dos funcionários

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

31/03/2026 - 16:25 h

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Supermercado de Salvador vai precisar pagar indenização por instalar câmeras de vigilância em vestiários
Supermercado de Salvador vai precisar pagar indenização por instalar câmeras de vigilância em vestiários -

Um funcionário de um supermercado de Salvador será indenizado no valor de R$ 10 mil após o estabelecimento instalar câmeras de segurança no vestiário do centro de distribuição.

A informação foi confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-BA) nesta terça-feira (31).

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Vale ressaltar que ainda cabe recurso da decisão.

As câmeras estariam monitorando o local em que os funcionários trocavam de roupa, o que gerava um constrangimento.

De acordo com o trabalhador, uma revista era feita na entrada do centro de distribuição e os corredores do local também eram vigiados por câmeras.

A empresa alegou que a câmera estava posicionada somente na entrada do vestiário, visando controlar quem acessava o local.

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O que diz o juiz sobre o caso

Para o juiz da 17 ª Vara do Trabalho de Salvador, a revista feita na entrada e a existência de câmeras nos corredores não geram danos aos trabalhadores.

Porém, para as câmeras nos vestiários, o juiz entendeu que houve um abuso de direito, com isso, houve a condenação da rede de supermercados ao pagamento de R$ 5 mil por danos morais.

Partes recorreram a decisão

Ambas as partes recorreram à decisão:

  • o funcionário pediu o aumento da indenização;
  • mercado alegou falta de provas e buscou excluir a ação.

Para a desembargadora, foi comprovado que realmente haviam câmeras no vestiário e que houve violação da esfera íntima e privada dos trabalhadores, com isso, o novo valor passou a ser R$ 10 mil.

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Tags:

indenização supermercado

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