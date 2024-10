10/10/2024 às 22:42 | Autor: Da Redação SALVADOR Suspeito de executar músico após briga por vaga é liberado Suspeito fugiu logo após cometer o crime

Crime aconteceu no último domingo (6), no bairro do Saboeiro. - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O suspeito de matar o músico Yuri Oliveira Silva, de 45 anos, após uma discussão por causa de uma vaga de carro, se apresentou na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Itapuã, mas foi liberado. O crime aconteceu no último domingo (6), no bairro do Saboeiro. Leia mais: >>Jovem de 22 anos é morto a 'garrafada' em Paredão após cobrar dívida >>Suspeito de tráfico é preso durante treinamento do Core no Cabula >>Homem é assassinado a tiros em frente à Estação Pirajá; Veja Conhecida como Raveli, a vítima era dono do bar “Bistrô dos Artistas”, localizado na Rua Silveira Martins. Testemunhas relataram que ele estacionou o carro na rua e o autor dos disparos não gostou da atitude, achando que a passagem para veículos havia sido fechada.

Antes de ser atingido na cabeça, Iuri foi agredido pelo suspeito. Ainda de acordo com testemunhas, os dois rapazes se conheciam desde a infância e moravam próximos. O suspeito fugiu logo após cometer o crime. A liberação do suposto autor do crime, que não teve a identidade revelada, causou revolta entre amigos e familiares de Raveli. Um protesto para pedir justiça está programado para acontecer nesta sexta-feira (11), no Saboeiro.

