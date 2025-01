Suspeito de homicídio é preso pela PM na Lavagem do Bonfim

Foragido da Justiça passou por um dos pontos de monitoramento - Foto: Rafael Rodrigues | SSP-BA

Um homem foi preso, nesta quinta-feira, 16, na Lavagem do Bonfim, em Salvador, com o auxílio do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública. Ele responde por homicídio.

O foragido da Justiça passou por um dos pontos de monitoramento quando foi acionado um alerta e esquipes da PM foram localizar o criminoso. O homem foi apresentado na Polinter e teve a ordem judicial cumprida pelos policiais civis

A festa do Senhor do Bonfim conta com 80 câmeras, algumas delas com tecnologia de Reconhecimento Facial e de Placas Veiculares. Uma Central de Videomonitoramento foi montada pela SSP, na Colina Sagrada.