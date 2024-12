Sussuarana recebe a 22ª Caminhada da Consciência Negra neste domingo

A iniciativa promove o fortalecimento da autoestima e a valorização de ações de equidade racial - Foto: Divulgação

Neste domingo, 24, acontece no bairro de Sussuarana a 22ª Caminhada da Consciência Negra para celebrar a resistência e o protagonismo histórico das mulheres negras em Salvador. Com o tema “A Mulher Negra Tem História”, a caminhada começa às 9h, com concentração em frente à USF Raimundo Agripino, em Sussuarana Velha.

A iniciativa é organizada por diversas entidades como o Coletivo Negritude Sussuarana, o Centro de Direitos Humanos Franco Pellegrini e o Núcleo Artístico de Favelas e tem como objetivo destacar e reforçar a importância da construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Além de ser uma manifestação cultural e política que busca o empoderamento da comunidade a partir da promoção e fortalecimento da autoestima e da valorização de ações de equidade racial, realizadas ao longo do ano em Sussuarana.

A programação conta com diversas expressões culturais, com apresentações de capoeira, danças afro, alas de escolas públicas e privadas, aliada ao desfile do Reinado Odara da Beleza Negra de Sussuarana em um mini trio.

A caminhada também leva shows da banda Urbanidade Nagô e da cantora Madah Gomes, que levarão ao público uma atmosfera de celebração à cultura negra.

O evento conta com o apoio da Coordenadoria Ecumênica de Serviços (CESE), Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi), Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador (Setur), Deputada Olívia Santana e Coordenação de Juventude do Estado da Bahia e Pro Cultura (Cojuve).