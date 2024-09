Taxista cobra R$ 7,5 mil para levar italiana do Aeroporto para o Centro Histórico

Ação da polícia no Centro Histórico de Salvador (ilustração) - Foto: Haeckel Dias | Ascom-PC (Ilustrativa)

Uma turista da Itália foi vítima de estelionato, na semana passada, ao desembarcar no Aeroporto de Salvador, e pedir um táxi com destino ao Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico. Equipes da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) conseguiram, na quinta-feira (5), restituir R$ 7,5 mil que foi subtraído da vítima.

O taxista, autor do estelionato foi identificado, e segundo as investigações, na hora do pagamento o taxista não cobrou os R$ 75 devidos, mas a quantia de R$ 7,5 mil. O valor correspondia a toda a reserva da turista para o período de férias em Salvador.

Este é o segundo caso, em menos de três meses, que a Deltur consegue identificar o taxista e conseguir a restituição ao turista. Anteriormente, o valor foi entregue à vítima na Alemanha.