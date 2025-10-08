Menu
SALVADOR
SALVADOR

Temporada de cruzeiros em Salvador inicia com navio de luxo

É esperado que mais de 190 mil cruzeiristas passem pelo empreendimento entre outubro de 2025 e abril de 2026

Redação

Por Redação

08/10/2025 - 11:52 h
Terminal Marítimo de Salvador abre temporada com cruzeiro de luxo
Terminal Marítimo de Salvador abre temporada com cruzeiro de luxo

O Terminal Marítimo de Salvador inicia nesta quarta-feira, 8, a temporada 2025/2026, e é estimado que 190 mil cruzeiristas passem pelo empreendimento no período de outubro de 2025 e abril de 2026. Neste período, mais de 60 escalas estão programadas.

Quem dá início à nova temporada de cruzeiros em Salvador é um dos navios mais sofisticados do mundo, o Scenic Eclipse. A embarcação, que partiu da Europa, é reconhecida como um ícone da navegação de alto padrão e foi projetada para expedições em destinos de natureza extrema, como a Antártica.

Com capacidade para 228 passageiros, o navio combina tecnologia de ponta, conforto e requinte, oferecendo uma experiência que redefine o conceito de luxo em travessias de longo curso — e reforça a vocação da capital baiana como um dos principais destinos de turismo marítimo internacional.

Navio de luxo Scenic Eclipse
Navio de luxo Scenic Eclipse | Foto: Divulgação | Socicam

Além do Scenic Eclipse, o Terminal Marítimo de Salvador deve receber mais de 50 embarcações ao longo da temporada, incluindo o MSC Armonia, com mais de 2.500 passageiros, e o MSC Preziosa, que comporta mais de 4.000 cruzeiristas.

Impacto econômico e crescimento do setor

Segundo o gerente administrativo da Contermas, Fábio Ruas, o impacto dos cruzeiros é direto na economia local.

“Em um único dia, são cerca de 5 mil cruzeiristas circulando pela cidade, movimentando restaurantes, comércios e espaços turísticos. Esse fluxo contribui diretamente para fortalecer o turismo na capital baiana, impulsionando a economia local e a imagem de Salvador como um destino acolhedor e de grande potencial receptivo”, afirma.

De acordo com a CLIA Brasil (Cruise Lines International Association), durante a temporada 2024/2025, cada cruzeirista gerou impacto médio de R$ 709,47 por escala, enquanto os passageiros com embarque e desembarque em Salvador movimentaram cerca de R$ 918,15.

Com base no fluxo previsto para 2025/2026, a estimativa é de que R$ 174 milhões sejam injetados na economia local, confirmando a relevância do turismo náutico para a cidade.

Navio de luxo Scenic Eclipse
Navio de luxo Scenic Eclipse | Foto: Divulgação | Socicam

Investimentos e modernização contínua

Para oferecer uma experiência ainda mais completa aos visitantes, a Contermas segue investindo na modernização da infraestrutura e na segurança operacional.

“Realizamos importantes aprimoramentos estruturais e adquirimos um novo sistema de monitoramento, garantindo ainda mais segurança às operações e conformidade com os padrões internacionais do ISPS Code (International Ship and Port Facility Security)”, destaca Ruas.

Os investimentos ultrapassaram R$ 3 milhões na última temporada.

Já o diretor da Divisão Terminais Norte da Socicam, Gilberto Menezes, ressalta que o movimento esperado reforça a posição do terminal como referência nacional.

Navio de luxo Scenic Eclipse
Navio de luxo Scenic Eclipse | Foto: Divulgação | Socicam

“O empreendimento segue alinhado às melhores práticas do setor. Temos avançado continuamente em tecnologia e segurança, com investimentos recentes em scanners com inteligência artificial”, afirmou.

Reconhecimento e estrutura moderna

As melhorias têm rendido destaque à gestão do terminal. Após vencer o Prêmio ANTAQ 2024, promovido pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, o Terminal Marítimo de Salvador também foi eleito vencedor do Krooze Awards 2025, ao lado dos portos de Santos (SP) e Rio de Janeiro (RJ) — os maiores do país.

Com 7.678 m² de área construída e três pavimentos climatizados, o terminal oferece infraestrutura moderna e localização estratégica, próxima aos principais atrativos turísticos da cidade, integrando chegada marítima e experiência local.

Assim, Salvador consolida-se cada vez mais como porta de entrada do turismo marítimo no Brasil, unindo hospitalidade, modernidade e excelência em serviços.

x