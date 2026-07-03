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Terminal Mané Dendê expande potencial econômico do Subúrbio de Salvador

Local foi entregue pela Prefeitura nesta sexta-feira, 3

Cássio Moreira
Por
Terminal Mané Dendê, no Subúrbio Ferroviário
Terminal Mané Dendê, no Subúrbio Ferroviário - Foto: Betto Jr | Secom PMS

A Prefeitura de Salvador inaugurou, na manhã desta sexta-feira, 3, o Terminal Mané Dendê, localizado na comunidade de mesmo nome, no Alto da Terezinha, Subúrbio Ferroviário de Salvador. Além do conforto e agilidade para os usuários do transporte público, o espaço também expande o potencial econômico da região.

Potencial econômico

Durante a inauguração do terminal, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), assinou o contrato de exploração da área comercial do local, que contará com lojas e lanchonetes, fortalecendo a geração de renda entre os moradores.

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O Terminal Mané Dendê terá:

  • Quatro quiosques;
  • Quatro lanchonetes;
  • Dez lojas.

“Esse equipamento vai atender aos moradores da região, que virão para este local e daqui vão seguir para o destino final. E esse terminal vai se conectar com uma estação do teleférico, que vai sair daqui, passar por Pirajá e chegar a Campinas, entroncando com o metrô. Com isso, a Prefeitura segue melhorando o transporte público e a mobilidade da cidade”, afirmou o prefeito de Salvador.

Terminal Mané Dendê

O terminal, que está em operação assistida desde o dia 6 de junho, passou por testes e ajustes para atender às demandas da população do Rio Sena e Alto da Terezinha.

Terminal ajudará na dinâmica do transporte da região
Terminal ajudará na dinâmica do transporte da região - Foto: Betto Jr | Secom PMS

Presente na agenda, o secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, destacou a importância do equipamento para quem mora no Subúrbio.

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“Temos atualmente duas principais linhas operando e diversas linhas passantes, que gradativamente vão se incorporar ao terminal também. Este é um dos maiores terminais da cidade, criado aqui no Subúrbio, com linhas que ligam às regiões da Lapa e do Comércio", destacou o secretário, que frisou ainda que o Terminal Rio Sena permanecerá ativo.

Linhas de ônibus do Terminal Mané Dendê

  • A linha 1675 – Terminal Mané Dendê x Lapa (via Pajussara) substitui a antiga linha 1627. O serviço realiza 24 viagens em dias úteis e 13 viagens nos finais de semana, atendendo Alto da Terezinha e Rio Sena antes de seguir pela Av. Afrânio Peixoto em direção à Lapa.
  • Já a linha 1676 – Terminal Mané Dendê x Lapa (via Getúlio Vargas) substitui a linha 1628, com 21 viagens em dias úteis, 13 aos sábados e 12 aos domingos. O itinerário contempla as principais vias de Alto da Terezinha e Rio Sena, com acesso à Avenida Afrânio Peixoto e conexão com o Centro.
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Bruno Reis Salvador

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