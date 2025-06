TJBA faz Semana de Conciliação em Salvador com serviços gratuitos

Emissão da carteira de identidade será realizada exclusivamente para moradores de Salvador - Foto: Divulgação/TJBA

Mais uma edição da Semana de Conciliação é realizada pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) até a próxima sexta-feira, 30, em Salvador. Durante esse período, as unidades judiciárias vão reforçar os esforços para fomentar a resolução pacífica de disputas nas áreas de família, cível e de consumo.

A cerimônia de abertura aconteceu na segunda-feira, 26), no Auditório Desembargadora Olny Silva, no edifício-sede do TJ-BA. No evento também acontece a Feira “Conciliando Cidadania”, nesta terça-feira (27), das 9h às 17h, com diversos serviços gratuitos voltados à população.

Confira:

Vacinação;

Agendamento de consultas e exames;

Atendimentos em fisioterapia e nutrição;

Orientação e agendamento com a Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba);

Emissão de registro civil;

Consulta de CPF e CNPJ;

Informações sobre protesto e recuperação de crédito.

A emissão da carteira de identidade será realizada exclusivamente para moradores de Salvador, mediante apresentação de documentos pessoais e comprovante de residência. Além disso, serão ofertados serviços jurídicos e exames gratuitos de DNA por meio do Projeto “Pai Presente”.

Para participar, é necessário entrar em contato via WhatsApp com o número (71) 98167-4922. A abertura do procedimento será realizada por videoconferência e o resultado estará disponível em até 45 dias úteis. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o Nupemec pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (71) 3372-5172.