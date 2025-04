TJBA promove primeiro Congresso de Direito e Agronegócio

Congresso Baiano de Direito e Agronegócio, será realizado no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) - Foto: Divulgação/TJBA

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) promove, nos dias 8 e 9 de maio, o primeiro Congresso Baiano de Direito e Agronegócio, que será realizado na sede da Corte, no Centro Administrativo (CAB).

O evento representa a consolidação de um esforço coletivo para amadurecer o diálogo entre o campo e o direito, entre a realidade do agronegócio e a inteligência jurídica que assegura sua continuidade com segurança, justiça e responsabilidade.

O encontro surge no contexto no qual o Brasil se reafirma como potência agroambiental, tornando urgente e necessário que o direito se aproxime da dinâmica do campo, compreendendo suas especificidades, seus desafios e seu papel estratégico no desenvolvimento nacional.

Serviço:

I CONGRESSO BAIANO DE DIREITO E AGRONEGÓCIO 2025

Período de Inscrição - 31/03 a 07/05/2025

Carga Horária - 16h

Horário - 08h às 18h

Realização – 05/08/25 a 05/09/25

Promover o diálogo sobre as complexidades legais do agronegócio, abordando desde questões regulatórias até direitos de propriedade e seus

Público Alvo - Magistrado , Servidor , Visitante Externo , Visitante Interno

Local: - Auditório Desa. Olny Silva, 5ª Av. do CAB, Nº 560, Salvador, Ed. Sede TJBA, subsolo

Clique aqui para fazer a inscrição.