Trabalhador morre após cair de prédio em Salvador

Um homem morreu após despencar do terceiro andar de um prédio localizado no Condomínio Nova Cidade I, no bairro de Canabrava, em Salvador, na tarde desta quarta-feira, 3. A vítima foi identificada como Antônio Almeida Oliveira, de 59 anos.

Antônio realizava um serviço para consertar rachaduras, próximo do teto do imóvel, na parte externa do prédio, quando caiu. Um outro prestador de serviço presenciou a cena. Profissionais de saúde que moram no condomínio tentaram realizar a reanimação de Antônio, antes da chegada do SAMU, mas sem sucesso. Ele morreu no local.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que iniciou a perícia por volta das 19h. A investigação ficará a cargo da 10ª Delegacia Territorial (Pau da Lima).