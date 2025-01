Tráfego de passageiros no Aeroporto de Salvador aumenta 3,6% em 2024

Empresa considera que crescimento reflete recuperação do tráfego aéreo global - Foto: Crédito: Will Recarey

O Salvador Bahia Airport, também membro da VINCI Airports, registrou um total de 7,6 milhões de passageiros em 2024, e conquistou um aumento de 3,6% em relação ao ano anterior. Durante o quarto trimestre, o movimento foi de 1,96 milhão de passageiros, o que representou um crescimento de 0,5% comparado ao mesmo período de 2023.

Em termos de operações, de acordo com o aeroporto, foram contabilizados 55.272 pousos e decolagens ao longo de 2024. Apenas no último trimestre, foram 13.704 movimentos comerciais, com reforço da conectividade da capital baiana com destinos nacionais e internacionais.

Desempenho ao redor do mundo

Ainda de acordo com os aeroportos da rede VINCI Airports, mais de 318 milhões de passageiros transitaram pelas mediações em 2024, e houve um aumento de 8,5% em comparação a 2023 e 3,7% acima dos números de 2019, ano anterior à pandemia.

A empresa considera que este crescimento reflete a recuperação do tráfego aéreo global, com destaque para o desempenho positivo em aeroportos como Lisboa, que atingiu 35 milhões de passageiros, e Santiago do Chile, com 26 milhões.

O avanço do tráfego foi impulsionado pela forte demanda por destinos turísticos, especialmente na Europa e América Latina. O Brasil e os Estados Unidos figuraram como principais mercados de longo curso, enquanto rotas regionais também apresentaram desempenhos expressivos, com reforço de capacidade por companhias como LATAM, Sky Airline e Ryanair.

Já na Ásia, aeroportos no Japão e no Sudeste Asiático superaram marcas históricas, sustentados por conexões internacionais em alta.