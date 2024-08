Três fuzis e mais 16 armas são apreendidas com homem no Corredor da Vitória

As armas foram encontradas em dois endereços de Salvador - Foto: Divulgação

Dezenove armas de fogo foram apreendidas em áreas nobres de Salvador na última quarta-feira, 7. Entre o armamento estavam três fuzis, uma submetralhadora, uma escopeta, um revólver e 13 pistolas.

Conforme a Polícia Civil, endereços ligados a um homem foram alvos de mandado de busca e apreensão, expedido pela 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher após ser denunciado por sua madrasta de cometer ameaça no contexto da violência doméstica e familiar da Lei Maria da Penha.

Leia Mais:

>> Casal é atingido 'de raspão' durante assalto a ônibus em Salvador

>> Engenheiros morrem após batida entre carro e caminhão na Bahia

As armas foram encontradas em dois endereços de Salvador, no Corredor da Vitória e no bairro do Rio Vermelho.

Contra o homem que responde ao processo, foi decretada uma medida protetiva a favor da madrasta. A Justiça também determinou a suspensão da posse e restrição do porte de armas de fogo. Os resultados das medidas foram encaminhados ao Poder Judiciário, onde o caso terá continuidade.