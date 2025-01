Turistas vão pela primeira vez na Lavagem do Bonfim; "Festa lindíssima"

Lavagem do Bonfim acontece nesta quinta, em Salvador - Foto: José Simões / Ag A TARDE

Para a fé não há barreiras geográficas, e a família Moraes Gomaneli mostrou isso na prática. A filha Mayara, de 33 anos, explicou que saíram de São Paulo diretamente para participar da Lavagem do Senhor do Bonfim, que acontece nesta quinta-feira (16), em Salvador.

Acompanhada dos pais, a jovem contou a sua experiência na festa."É uma festa lindíssima, estou amando, é muito bonito ver a fé das pessoas, a fé realmente move montanhas, olha a multidão de pessoas reunidas aqui, é lindo demais!", disse emocionada.

Renato Gomaneli, pai de Mayara, também fez questão de demonstrar sua gratidão por viver esse momento. "Tenho que agradecer muito ao Senhor do Bonfim, aguentei fazer a caminhada, maravilha, muito contente, muito feliz".

A matriarca da família também revelou sua emoção. "Estou amando, é a primeira vez e estou maravilhada de ver. Eu sempre via na televisão lá em São Paulo, então eu pensei: será que é assim mesmo? Menina, aqui tem muita força, muito fé".

Desde cedo, baianos e turistas sobem a Colina Sagrada para aguardar o momento da chegada da Imagem do Senhor do Bonfim. Já outros fazem com trajeto de 8km saindo da Igreja da Conceição da praia para a Basílica.