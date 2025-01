Confira possíveis novidades para o sistema iOS 19 da Apple

Novidades para 2025 do iOS 19. - Foto: Reprodução/Apple

O novo sistema operacional da Apple, o iOS 19, deve ser anunciado em julho de 2025, durante a Worldwide Developers Conference (WWDC). Mesmo que a grande desenvolvedora ainda não tenha revelado nada oficial, vários rumores correm pela internet sobre novas funcionalidades.

Entre as mais especuladas estão as de uma maior autonomia na parte de personalização, além de uma ferramenta nomeada de Flick, que irá deixar o compartilhamento de imagens entre aparelhos da marca mais ágil.

Somado a isso, melhoras na Apple Intelligence são esperadas, com a integração da inteligência artificial, IA, a outros aplicativos e uma Siri muito mais inteligente e humanizada.

Confira as possíveis novidades do iOS 19 para 2025:

LLM Siri:

No iOS 18, a Siri foi um dos recursos mais aprimorados e é esperado que no 19 venha uma “Siri mais inteligente”. A Apple está treinando a assistente utilizando o LLMs (Modelos de Linguagem de Grande Escala), com esperança de torná-la uma concorrente direta para o Chat GPT. Possibilitando uma interação mais natural e humanizada entre o usuário e a assistente.

Mais Apple Intelligence:

A novidade mais expressiva do iOS 18 foi a Apple Intelligence, e ela deve ser atualizada no 19. A inteligência artificial pode ser utilizada em outras áreas do dispositivo, como o Apple Music. No iOS 18, foi dito que a IA poderia criar playlists no serviço de áudio da empresa, porém ele não foi disponibilizado, então há especulações de que com a chegada do 19 essa função seja lançada.

Figurinhas na tela de bloqueio:

Outra novidade do iOS 18 foi o Genmoji, um recurso que permite a criação de emojis diretamente do iPhone. Agora, está nos planos da Apple para o iOS 19 dar mais possibilidades de usos com as figurinhas. Como poder adicioná-las na tela de bloqueio.

Compartilhamento facilitado de imagens:

Há rumores de que a Apple esteja desenvolvendo um recurso para o compartilhamento de imagens chamado "Flick", que será integrada ao AirDrop, prometendo repassar imagens e vídeos de forma mais rápida e intuitiva

Customizações no app de Mensagens:

Outra novidade voltada para a parte de customização seria a possibilidade do usuário alterar a interface do aplicativo com cores pré-definidas pela Apple.