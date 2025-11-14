Vai dar praia: previsão aponta fim de semana de sol em Salvador

Há 20% de possibilidade de chuva - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Após vários dias de fortes chuvas, o sol voltou a aparecer em Salvador. Segundo a previsão divulgada pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) na manhã desta sexta-feira, 14, os próximos três dias terão céu claro a parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva e temperaturas elevadas na capital baiana.



Nesta sexta, o tempo deve permanecer com 20% de possibilidade de chuva, ventos moderados de até 24 km/h. As temperaturas variam entre 21°C e 32°C.

Sábado

No sábado, 15, as condições seguem parecidas no sábado, também com 20% de chance de chuva e ventos de 24 km/h. O calor permanece intenso, com mínima de 22°C e máxima de 32°C.

Domingo

Já no domingo, 16, a probabilidade de chuva diminui para 10%, mas os ventos ficam um pouco mais fortes, chegando a 26 km/h. A temperatura permanece estável, entre 22°C e 32°C, mantendo o padrão de sol entre nuvens e forte radiação solar.

A Codesal reforça que, em caso de emergência, a população deve acionar o 199. A atualização das condições climáticas foi feita às 9h desta sexta-feira.