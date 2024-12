Veja as alterações no trânsito para o jogo da seleção nesta terça

Trânsito será alterado na região da Arena Fonte Nova - Foto: Divulgação | Transalvador

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) montou uma operação especial no trânsito para a partida entre Brasil e Uruguai, que acontece nesta terça-feira (19), às 21h45, na Arena Fonte Nova. A partir das 18h até à 00h30, o trânsito na Ladeira da Fonte será completamente bloqueado.

Agentes intensificarão o controle do fluxo de veículos, farão o auxílio na travessia de pedestres e vão coibir parada e estacionamento em locais irregulares na Ladeira da Fonte das Pedras, Av. Joana Angélica, Av. Presidente Castelo Branco, Av. Presidente Costa e Silva, Av. Vasco da Gama, Rua José Leonildo de Sena, Rua Prof. Anfrísia Santiago, Rua Arquimedes, Rua Prf. Hugo Baltazar da Silveira, Rua Santa Clara e Viaduto dos Engenheiros.

A partir das 18h até à meia noite e meia, barreiras fixas serão instaladas nos seguintes pontos:

BF 01 Av. Joana Angélica Ladeira da Fonte das Pedras;

BF 02 Rua Prof. Anfrísia Santiago Ladeira da Fonte das Pedras;

BF 03 Ladeira da Fonte das Pedras / Acesso ao Dique

Também a partir das 18h até à 00h30, barreiras móveis serão dispostas nos seguintes trechos:

BM 01 Av. Vasco da Gama (Princesa das Baterias) Ladeira da Fonte das Pedras;

BM 02 Av. Joana Angélica Ladeira Fonte das Pedras;

BM 03 Av. Mario Leal Ferreira Alça de acesso ao Dique do Tororó;

BM 04 Av. Presidente Castelo Branco Acesso ao Dique do Tororó;

BM 05 Av. Presidente Costa Silva retorno para acesso Rua Djalma Dutra, em frente ao Estádio Casa de Apostas Arena Fonte Nova;

BM 06 Av. Presidente Costa Silva retorno em frente ao Boteco do Caranguejo;

Os veículos que trafegariam pelo trecho interditado terão como opções de tráfego:

a) Provenientes da Av. Joana Angélica, com destino ao Dique do Tororó: ...Av. Presidente Castelo Branco Vale de Nazaré, Av. Mário Leal Ferreira (Av. Bonocô), Av. Gal Graça Lessa (Vale do Ogunjá), Av. Vasco da Gama, Rótula dos Barris...;

b) Provenientes da Av. Presidente Castelo Branco (Vale de Nazaré), com destino Estação da Lapa, Politeama, Av. Centenário: ...Av. Mário Leal Ferreira (Av. Bonocô), Av. Gal Graça Lessa (Vale do Oguniá), Av. Vasco da Gama, Rótula dos Barris...;

Estacionamento Zona Azul – Serão disponibilizadas áreas de estacionamento Zona Azul a partir das 15h da terça-feira nos logradouros abaixo. Os condutores poderão deixar os veículos nesses espaços pagando o valor único de R$20, podendo permanecer no local por um período de até 12h. Os tíquetes poderão ser adquiridos pelos operadores de Zona Azul nos locais ou por meio dos aplicativos do Zona Azul Digital.

Condutores deverão ficar atentos aos locais permitidos para estacionamento. Não devem estacionar em locais proibidos pelo Código de Trânsito Brasileiro, como, por exemplo, sobre canteiros centrais, calçadas, em fila dupla e em espaços não autorizados pela sinalização.

Locais Zona Azul:

- Rua Santa Clara - Convento do Desterro, ao lado do canteiro central – ambos os lados;

- Avenida Vasco da Gama - bolsão da alça da Bonocô, sentido Dique, lado direito;

- Avenida Vasco da Gama - bolsão da alça da Bonocô, sentido Dique, lado esquerdo;

- Rua Djalma Dutra - Sete Portas - ambos os lados;

- Rua Professora Anfrísia Santiago - Antiga Telebahia, Nazaré – ambos os lados;

- Rua Professor Hugo Baltazar da Silveira, descida do Dique, lado esquerdo (Zona Azul);

- Avenida Mário Leal Ferreira - bolsão Codesal – Bonocô sentido Arena - bolsão do metrô;

- Travessa Marquês de Barbacena - Vale de Nazaré (Ladeira do Sesc) – lado esquerdo;

- Avenida Presidente Castelo Branco - Vale do Nazaré sentido Aquidabã – lado esquerdo;

- Avenida Presidente Castelo Branco - Vale do Nazaré sentido Bonocô – lado esquerdo;

- Avenida Presidente Costa e Silva - Dique lado direito sentido Lapa, a partir do ponto de ônibus até o inicio da Rua Leonídio de Sena.