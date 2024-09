Veja imagens do momento exato em que prédio desabou

Segundo a Defesa Civil de Salvador, o prédio foi vistoriado em julho e síndico sabia dos riscos - Foto: Reprodução redes sociais

Imagens da câmera de segurança do Edifício Orion registraram o momento exato em que parte do próprio prédio desabou, no fina da manhã desta quarta-feira, 11, na Ladeira do Taboão, no Pelourinho, em Salvador.

Na filmagem, é possível ver que dois homens estavam encostados em um dos carros atingidos e dois pedestres passaram na rua segundos antes do desabamento. É possível notar ainda os carros estacionados e o momento em que a marquise desaba. Na sequência, a câmera é danificada.

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o prédio foi vistoriado em julho e síndico sabia dos riscos. Apesar do susto, não houve feridos. No entanto, os donos dos veículos ficaram no prejuízo.

O incidente



A fachada do Edifício Orion desabou na região do Taboão, no bairro do Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador. O caso aconteceu por volta de 11h30 desta quarta-feira, e ninguém ficou ferido. O prédio foi totalmente evacuado.

As imagens mostram que o equipamento ficava fixado exatamente na fachada que desabou.

Após o ocorrido, a rua foi fechada. Pedestres e motoristas estão proibidos de passar pelo local porque, segundo as autoridades, ainda há possibilidade de outros desabamentos. A causa do acidente ainda não foi informada.

Por meio de nota, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que a Rua do Taboão permanecerá interditada até serem finalizados os servidos da Codesal e da Limpurb no local.

Leia também:

>> Primeiro do Nordeste, McDonald's do Rio Vermelho é demolido

>> Ponte desaba durante passagem de tufão e veículos são engolidos