Veja o funcionamento dos shoppings de Salvador no Dia do Trabalhador

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Salvador Shopping, um dos mais frequentados da capital baiana - Foto: Divulgação

Devido ao Dia do Trabalhador, comemorado na sexta-feira, 1º de maio, esta semana terá apenas quatro dias úteis. Por conta disso, alguns shoppings de Salvador e da Região Metropolitana estarão com operações reduzidas durante a data.

Confira os horários de funcionamento dos shoppings no feriado.

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Shopping da Bahia

Alimentação e lazer: 12h às 21h

Lojas e quiosques: fechados

Salvador Shopping

Alimentação e lazer: 12h às 21h

RedeMix: 11h às 21h

Lojas e quiosques: fechados

Shopping Paralela

Farmácias, supermercado, academia e salão de beleza: 12h às 21h

Alimentação e lazer: 12h às 21h

Lojas e quiosques: fechados

UCI Cinema segue com programação normal de funcionamento

Parque Shopping Bahia

Alimentação e lazer: 12h às 22h

Alameda Gourmet: 12h às 23h

Lojas e quiosques: fechados

Shopping Center Lapa

Praça de Alimentação: funcionamento das 11h às 19h

Lojas e quiosques: fechados

Estacionamento: gratuito

Cine Imperial: conforme programação no site

Shopping Barra

Lojas e quiosques: fechados.

Praça de Alimentação: das 12h às 20h

Barra Gourmet, Almacen Pepe, Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4): a partir das 12h

UCI Cinema: consulte a programação no site

Salvador Norte Shopping

Mix Mateus: 07h às 22h

Alimentação, lazer e farmácias: das 12h às 21h

Demais lojas e quiosques: fechados

Shopping Bela Vista

Alimentação e lazer: 12h às 21h

Lojas e quiosques: fechados

Shopping Piedade

Fechado

Boulevard Shopping Camaçari