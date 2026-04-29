FERIADO
Veja o funcionamento dos shoppings de Salvador no Dia do Trabalhador
Shoppings da capital baiana e Região Metropolitana de Salvador terão operações reduzidas na data
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Devido ao Dia do Trabalhador, comemorado na sexta-feira, 1º de maio, esta semana terá apenas quatro dias úteis. Por conta disso, alguns shoppings de Salvador e da Região Metropolitana estarão com operações reduzidas durante a data.
Confira os horários de funcionamento dos shoppings no feriado.
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Leia Também:
Shopping da Bahia
- Alimentação e lazer: 12h às 21h
- Lojas e quiosques: fechados
Salvador Shopping
- Alimentação e lazer: 12h às 21h
- RedeMix: 11h às 21h
- Lojas e quiosques: fechados
Shopping Paralela
- Farmácias, supermercado, academia e salão de beleza: 12h às 21h
- Alimentação e lazer: 12h às 21h
- Lojas e quiosques: fechados
- UCI Cinema segue com programação normal de funcionamento
Parque Shopping Bahia
- Alimentação e lazer: 12h às 22h
- Alameda Gourmet: 12h às 23h
- Lojas e quiosques: fechados
Shopping Center Lapa
- Praça de Alimentação: funcionamento das 11h às 19h
- Lojas e quiosques: fechados
- Estacionamento: gratuito
- Cine Imperial: conforme programação no site
Shopping Barra
- Lojas e quiosques: fechados.
- Praça de Alimentação: das 12h às 20h
- Barra Gourmet, Almacen Pepe, Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4): a partir das 12h
- UCI Cinema: consulte a programação no site
Salvador Norte Shopping
- Mix Mateus: 07h às 22h
- Alimentação, lazer e farmácias: das 12h às 21h
- Demais lojas e quiosques: fechados
Shopping Bela Vista
- Alimentação e lazer: 12h às 21h
- Lojas e quiosques: fechados
Shopping Piedade
- Fechado
Boulevard Shopping Camaçari
- Alimentação e lazer: das 12h às 21h
- Lojas Americanas: das 14h às 21h
- Demais lojas âncoras e quiosques: fechados
- Smart Fit: fechada
- Arena: funcionamento a confirmar
- Cinema: conforme programação prevista no site
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