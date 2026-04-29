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FERIADO

Veja o funcionamento dos shoppings de Salvador no Dia do Trabalhador

Shoppings da capital baiana e Região Metropolitana de Salvador terão operações reduzidas na data

Gustavo Nascimento
Por

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Salvador Shopping, um dos mais frequentados da capital baiana
Salvador Shopping, um dos mais frequentados da capital baiana - Foto: Divulgação

Devido ao Dia do Trabalhador, comemorado na sexta-feira, 1º de maio, esta semana terá apenas quatro dias úteis. Por conta disso, alguns shoppings de Salvador e da Região Metropolitana estarão com operações reduzidas durante a data.

Confira os horários de funcionamento dos shoppings no feriado.

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Shopping da Bahia

  • Alimentação e lazer: 12h às 21h
  • Lojas e quiosques: fechados

Salvador Shopping

  • Alimentação e lazer: 12h às 21h
  • RedeMix: 11h às 21h
  • Lojas e quiosques: fechados

Shopping Paralela

  • Farmácias, supermercado, academia e salão de beleza: 12h às 21h
  • Alimentação e lazer: 12h às 21h
  • Lojas e quiosques: fechados
  • UCI Cinema segue com programação normal de funcionamento

Parque Shopping Bahia

  • Alimentação e lazer: 12h às 22h
  • Alameda Gourmet: 12h às 23h
  • Lojas e quiosques: fechados

Shopping Center Lapa

  • Praça de Alimentação: funcionamento das 11h às 19h
  • Lojas e quiosques: fechados
  • Estacionamento: gratuito
  • Cine Imperial: conforme programação no site

Shopping Barra

  • Lojas e quiosques: fechados.
  • Praça de Alimentação: das 12h às 20h
  • Barra Gourmet, Almacen Pepe, Madero, Mamma Jamma, Santiago Culinária Ibérica (piso L4): a partir das 12h
  • UCI Cinema: consulte a programação no site

Salvador Norte Shopping

  • Mix Mateus: 07h às 22h
  • Alimentação, lazer e farmácias: das 12h às 21h
  • Demais lojas e quiosques: fechados

Shopping Bela Vista

  • Alimentação e lazer: 12h às 21h
  • Lojas e quiosques: fechados

Shopping Piedade

  • Fechado

Boulevard Shopping Camaçari

  • Alimentação e lazer: das 12h às 21h
  • Lojas Americanas: das 14h às 21h
  • Demais lojas âncoras e quiosques: fechados
  • Smart Fit: fechada
  • Arena: funcionamento a confirmar
  • Cinema: conforme programação prevista no site

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Tags:

dia do trabalhador Salvador shopping

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