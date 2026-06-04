Veja os bairros que mais choveram em Salvador nas últimas 12 horas

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Salvador amanheceu sob forte influência das chuvas nesta quinta-feira, 4. De acordo com dados atualizados pela Defesa Civil de Salvador (Codesal), o bairro de Coutos registrou o maior volume de precipitação nas últimas 12 horas, acumulando 40 mm.

Entre as áreas mais afetadas pelo temporal também aparecem Mirante de Periperi, Itacaranha, São Tomé de Paripe e Paripe, todas localizadas na região do Subúrbio Ferroviário da capital baiana.

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Bairros com maiores acumulados de chuva nas últimas 12 horas

Coutos (Escolab) – 40,0 mm

Mirante de Periperi – 33,0 mm

Itacaranha – 30,4 mm

São Tomé de Paripe (Codesal) – 29,6 mm

Paripe – 29,2 mm

Periperi – 28,2 mm

Paripe (Tubarão) – 27,6 mm

Fazenda Coutos – 24,8 mm

Valéria – 23,8 mm

Arenoso – 23,6 mm

Os volumes reforçam o cenário de instabilidade que atinge Salvador desde a madrugada, com registros de chuva intensa em diversos pontos da cidade.

Codesal alerta para continuidade das chuvas

Em boletim meteorológico divulgado nesta quinta-feira, a Codesal informou que a chegada de uma frente fria associada à atuação de um cavado atmosférico continuará favorecendo a formação de nuvens carregadas ao longo do dia.

Diante da previsão, a orientação é que moradores de áreas de risco permaneçam atentos aos alertas emitidos pelos órgãos de proteção e defesa civil, especialmente em regiões com histórico de alagamentos e deslizamentos de terra.