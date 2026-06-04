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FRENTE FRIA

Veja os bairros que mais choveram em Salvador nas últimas 12 horas

Subúrbio Ferroviário concentra os maiores acumulados de precipitação

Victoria Isabel
Por
Codesal alerta para continuidade das chuvas
Codesal alerta para continuidade das chuvas - Foto: Shirley Stolze / Ag. A Tarde

Salvador amanheceu sob forte influência das chuvas nesta quinta-feira, 4. De acordo com dados atualizados pela Defesa Civil de Salvador (Codesal), o bairro de Coutos registrou o maior volume de precipitação nas últimas 12 horas, acumulando 40 mm.

Entre as áreas mais afetadas pelo temporal também aparecem Mirante de Periperi, Itacaranha, São Tomé de Paripe e Paripe, todas localizadas na região do Subúrbio Ferroviário da capital baiana.

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Bairros com maiores acumulados de chuva nas últimas 12 horas

  • Coutos (Escolab) – 40,0 mm
  • Mirante de Periperi – 33,0 mm
  • Itacaranha – 30,4 mm
  • São Tomé de Paripe (Codesal) – 29,6 mm
  • Paripe – 29,2 mm
  • Periperi – 28,2 mm
  • Paripe (Tubarão) – 27,6 mm
  • Fazenda Coutos – 24,8 mm
  • Valéria – 23,8 mm
  • Arenoso – 23,6 mm

Os volumes reforçam o cenário de instabilidade que atinge Salvador desde a madrugada, com registros de chuva intensa em diversos pontos da cidade.

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Codesal alerta para continuidade das chuvas

Em boletim meteorológico divulgado nesta quinta-feira, a Codesal informou que a chegada de uma frente fria associada à atuação de um cavado atmosférico continuará favorecendo a formação de nuvens carregadas ao longo do dia.

Diante da previsão, a orientação é que moradores de áreas de risco permaneçam atentos aos alertas emitidos pelos órgãos de proteção e defesa civil, especialmente em regiões com histórico de alagamentos e deslizamentos de terra.

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Chuva codesal Salvador

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