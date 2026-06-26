Veja os horários dos shoppings de Salvador para o jogo do Brasil

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Com a classificação da Seleção Brasileira para a fase de 16-avos de final da Copa do Mundo, os torcedores já se preparam para o confronto contra o Japão, agendado para a próxima segunda-feira, 29.Para quem pretende acompanhar a partida em locais públicos, os shoppings de Salvador e da Região Metropolitana (RMS) surgem como as principais opções de lazer e transmissão.

Para auxiliar no planejamento do consumidor, o portal A TARDE preparou um cronograma detalhado de funcionamento e os horários de abertura e fechamento divulgados pelos estabelecimentos comerciais.

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Horários de funcionamento dos shoppings

Parque Shopping Bahia (Lauro de Freitas)

O empreendimento da Região Metropolitana adotará uma pausa programada nas atividades das lojas, mantendo as áreas de gastronomia ativas.

Lojas e quiosques: Funcionam das 10h às 13h30. As atividades serão suspensas durante o jogo, com reabertura obrigatória das 16h30 até as 22h.

Funcionam das 10h às 13h30. As atividades serão suspensas durante o jogo, com reabertura obrigatória das 16h30 até as 22h. Praça de Alimentação e Lazer: Funcionamento normal, sem interrupção, das 10h às 22h.

Funcionamento normal, sem interrupção, das 10h às 22h. Alameda Gourmet: Atendimento das 12h às 23h.

Parque Shopping Bahia - Foto: SHIRLEY STOLZE

Shopping Center Lapa (Salvador)

O centro de compras localizado no centro da capital baiana concentrará o público em sua praça de alimentação para a exibição da partida.

Funcionamento geral: Aberto das 9h às 13h30.

Aberto das 9h às 13h30. Transmissão do jogo: Pausa nos setores comerciais a partir das 13h30 para a exibição do duelo na Praça de Alimentação (Piso L3).

Pausa nos setores comerciais a partir das 13h30 para a exibição do duelo na Praça de Alimentação (Piso L3). Retorno das atividades: As lojas reabrem 30 minutos após o apito final da partida e encerram o expediente às 20h.

As lojas reabrem 30 minutos após o apito final da partida e encerram o expediente às 20h. Cinema: O Cine Imperial manterá as exibições de filmes conforme a grade de horários disponível em seu site oficial.

Shopping Center Lapa - Foto: Divulgação

Salvador Shopping

Todo o Shopping: 9h às 13h30; 13h30 fecha para o jogo e após o encerramento da partida reabre;

Os restaurantes 33 Contemporâneo, Al Mare, Amado Salvador, Ferreiro Café e Gattai funcionarão durante a transmissão do jogo;

Demais operações de alimentação e lazer vão funcionar de maneira opcional.

Salvador Shopping - Foto: Divulgação

Salvador Norte Shopping

Lojas e quiosques: 9h às 13h30; 13h30 fecha para o jogo e após o encerramento da partida reabre;

Alimentação e Lazer: 11h às 22h;

Mix Mateus: 7h às 22h;

Cinema: abre após o encerramento da partida e segue até 00h.

Shopping da Bahia