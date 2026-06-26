Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

SALVADOR

Veja os horários dos shoppings de Salvador para o jogo do Brasil

Estabelecimentos terão funcionamento alterado no horário da partida

Gustavo Zambianco
Por
| Atualizada em
Shopping Center Lapa
Shopping Center Lapa - Foto: Divulgação

Com a classificação da Seleção Brasileira para a fase de 16-avos de final da Copa do Mundo, os torcedores já se preparam para o confronto contra o Japão, agendado para a próxima segunda-feira, 29.Para quem pretende acompanhar a partida em locais públicos, os shoppings de Salvador e da Região Metropolitana (RMS) surgem como as principais opções de lazer e transmissão.

Para auxiliar no planejamento do consumidor, o portal A TARDE preparou um cronograma detalhado de funcionamento e os horários de abertura e fechamento divulgados pelos estabelecimentos comerciais.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Horários de funcionamento dos shoppings

Parque Shopping Bahia (Lauro de Freitas)

O empreendimento da Região Metropolitana adotará uma pausa programada nas atividades das lojas, mantendo as áreas de gastronomia ativas.

  • Lojas e quiosques: Funcionam das 10h às 13h30. As atividades serão suspensas durante o jogo, com reabertura obrigatória das 16h30 até as 22h.
  • Praça de Alimentação e Lazer: Funcionamento normal, sem interrupção, das 10h às 22h.
  • Alameda Gourmet: Atendimento das 12h às 23h.
Parque Shopping Bahia
Parque Shopping Bahia - Foto: SHIRLEY STOLZE

Leia Também:

POLÍCIA

Preso em Portugal por estupro na Bahia chega a Salvador após extradição
Preso em Portugal por estupro na Bahia chega a Salvador após extradição imagem

SALVADOR

Confira a previsão do tempo para este fim de semana em Salvador
Confira a previsão do tempo para este fim de semana em Salvador imagem

POLUIÇÃO EM SALVADOR

Bahia decreta emergência por contaminação na praia de São Tomé de Paripe
Bahia decreta emergência por contaminação na praia de São Tomé de Paripe imagem

Shopping Center Lapa (Salvador)

O centro de compras localizado no centro da capital baiana concentrará o público em sua praça de alimentação para a exibição da partida.

  • Funcionamento geral: Aberto das 9h às 13h30.
  • Transmissão do jogo: Pausa nos setores comerciais a partir das 13h30 para a exibição do duelo na Praça de Alimentação (Piso L3).
  • Retorno das atividades: As lojas reabrem 30 minutos após o apito final da partida e encerram o expediente às 20h.
  • Cinema: O Cine Imperial manterá as exibições de filmes conforme a grade de horários disponível em seu site oficial.
Shopping Center Lapa
Shopping Center Lapa - Foto: Divulgação

Salvador Shopping

  • Todo o Shopping: 9h às 13h30; 13h30 fecha para o jogo e após o encerramento da partida reabre;
  • Os restaurantes 33 Contemporâneo, Al Mare, Amado Salvador, Ferreiro Café e Gattai funcionarão durante a transmissão do jogo;
  • Demais operações de alimentação e lazer vão funcionar de maneira opcional.
Salvador Shopping
Salvador Shopping - Foto: Divulgação

Salvador Norte Shopping

  • Lojas e quiosques: 9h às 13h30; 13h30 fecha para o jogo e após o encerramento da partida reabre;
  • Alimentação e Lazer: 11h às 22h;
  • Mix Mateus: 7h às 22h;
  • Cinema: abre após o encerramento da partida e segue até 00h.

Shopping da Bahia

  • Shopping abre em horário normal, às 9h;
  • Fechamento facultativo das lojas, operações de lazer e alimentação às 13h30;
  • Reabertura obrigatória 30 minutos após o término da partida;
  • Encerramento das atividades em horário normal, às 22h.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia copa do mundo shopping

Relacionadas

Mais lidas