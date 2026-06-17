Vídeo: BRT atinge motociclista em faixa exclusiva na Avenida ACM

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Um acidente envolvendo um ônibus do sistema BRT e uma motocicleta foi registrado no início da tarde desta quarta-feira, 17, na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), em Salvador. A colisão aconteceu na pista de tráfego exclusivo, em frente ao Hospital Teresa de Lisieux (HTL).

Informações preliminares indicam que o motociclista teria invadido a faixa canalizada do BRT, momento em que foi atingido pelo coletivo que circulava na via expressa.

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Nas imagens, colhidas após o acidente, é possível ver agentes da Semob apurando as circunstâncias do acidente. Veja:

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), equipes foram deslocadas para o local para ordenar o fluxo de veículos. A motocicleta, que bloqueava a passagem dos ônibus, foi removida da pista e o tráfego na região foi totalmente liberado.

Até o momento, não há detalhes oficiais sobre o estado de saúde dos envolvidos ou se houve necessidade de atendimento médico de emergência.

A reportagem do portal A TARDE entrou em contato com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) para obter o posicionamento da pasta e detalhes sobre a operação do sistema de transporte, mas não obteve retorno até a última atualização deste texto.

*Matéria em atualização.