VÍDEO: Carros de torcedores são rebocados na região da Fonte Nova

Registros em vídeo foram feitos por populares que estavam no local - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Alguns torcedores que foram assistir a partida entre Bahia e Flamengo, na noite desta quarta-feira, 28, pela Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova, enfrentaram problemas na volta para as suas casas. Assim como no duelo contra o Botafogo, no último fim de semana, veículos foram rebocados por estacionarem de forma irregular.

Registros em vídeo foram feitos por populares que estavam no local e mostram os automóveis sendo colocados no caminhão do guincho. A situação ocorreu no início do viaduto que liga a região do Dique do Tororó à Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô).

Situações como a que aconteceu na noite desta quarta-feira tem sido frequentes nas imediações, principalmente em dias de jogo do Bahia. Além das ocorrências contra o Botafogo, episódio bastante similar ocorreu no início de julho, em duelo contra o Juventude.

Informações preliminares apontam que mais de cinco carros teriam sido rebocados nesta quarta. O Portal A TARDE tentou contato com a Superintendência de Trânsito (Transalvador), mas, até o momento ainda não obteve nenhum retorno.

Por conta do ocorrido, os proprietários dos veículos terão que pagar uma multa por estacionar em local proibido, além de realizar o pagamento do valor do guincho e da diária pelo tempo de permanência do automóvel dentro do pátio da Transalvador.

