Vídeo: torcedores do Bahia têm carros guinchados por descumprirem lei

Os torcedores do Bahia foram à Fonte Nova, neste domingo, 25, prestigiar o Esquadrão contra o Botafogo, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, no entorno do estádio, os motoristas resolveram deixar os seus carros em locais irregulares, por isso tiveram os veículos guinchados pela Transalvador. Imagens recebidas pelo Portal A TARDE mostram o caminhão fazendo a retirada dos carros.

Essa situação é recorrente em dias de jogos, mas o torcedor insiste em infringir a lei. Em decorrência disso, vai ser aplicada uma multa por estacionamento em local proibido, o valor do guincho e a diária pelo tempo que permanecer dentro do pátio da Transalvador, responsável pelo trânsito da capital baiana.

