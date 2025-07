Vídeo: porteiro é agredido e enforcado por ex-policial militar

O funcionário também afirmou que as "atitudes hostis" por parte do ex-policial e da companheira são recorrente - Foto: Reprodução redes sociais

Um porteiro de um condomínio no bairro Engenho Velho de Brotas, em Salvador, denunciou ter sido agredido e ameaçado de morte por um ex-policial. O episódio aconteceu na noite de sábado, 19, e foi registrado pelas câmeras de segurança do prédio.

Levinton Freitas dos Santos contou que o conflito começou após chegar ao trabalho e precisar manobrar o carro duas vezes para não assustar o cachorro de uma moradora, que é esposa do ex-policial. Apesar do cuidado, o animal teria se soltado da coleira.

Instantes depois, já na guarita, Levinton foi surpreendido pelo ex-PM, que teria invadido o espaço e iniciado a agressão. As imagens mostram o momento em que o porteiro é atingido por tapas, socos e é enforcado. "Ele entrou me batendo, sem que eu entendesse o motivo. Consegui me defender dos tapas, mas do pescoço não deu, ele é muito forte. Disse para eu não contar nada à esposa dele, sendo que eu nunca falei com ela sobre nada", relatou a vítima em entrevista à TV Bahia.

Ameaças constantes

O funcionário também afirmou que as "atitudes hostis" por parte do ex-policial e da companheira são recorrentes desde que o casal passou a residir no local, em novembro de 2024. Ele comunicou à síndica que não pretende retornar ao trabalho por temer represálias.

Policial desligado

A Polícia Militar informou, por meio de nota, que o acusado foi desligado da corporação em março de 2022, após processo administrativo. Em 2023, teve um pedido de reintegração negado. O motivo da demissão não foi detalhado.

O caso foi registrado na 6ª Delegacia Territorial de Brotas e está sendo investigado como lesão corporal. A unidade realiza oitivas e outras diligências para apurar as circunstâncias do ocorrido.