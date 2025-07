Carga de carvão ilegal é encontrada em operação da PM na Bahia

Material estava sendo comercializado sem a devida documentação - Foto: Divulgação / PM

Durante uma ação de rotina no domingo, 20, agentes da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) apreenderam aproximadamente uma tonelada de carvão vegetal no mercado municipal de Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador.

O material estava sendo comercializado sem a devida documentação que comprove sua origem legal, o que configura crime ambiental. A apreensão ocorreu enquanto os policiais realizavam uma operação voltada ao combate de práticas ilegais que comprometem o meio ambiente.

De acordo com a comandante da Coppa, major Érica Patrícia, a iniciativa reforça a atuação da Polícia Militar da Bahia no enfrentamento à exploração irregular dos recursos naturais. “A PMBA reafirma seu compromisso com a proteção do meio ambiente e com o combate à exploração ilegal dos recursos naturais”, declarou.