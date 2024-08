Vídeo: suspeitos invadem e roubam clientes em barbearia na Pituba

Imagens das câmeras de segurança do local captaram a ação - Foto: Redes sociais

Uma barbearia na Pituba, em Salvador, foi invadida por dois homens armados que assaltaram sete pessoas, entre trabalhadores e clientesdentro do estabelecimento, em Salvador, nesta sábado, 17. O espaço, fica situado na Rua Minas Gerais, mesmo local onde, há pouco dias, um carro foi arrombado.

Imagens das câmeras de segurança do local captaram a ação. No registro, é possível ver que os ladrões, armados com uma faca, acuaram as vítimas em um canto do estabelecimento enquanto exigiam seus pertences. Um dos suspeitos chegou a arrancar a corrente do pescoço de um homem.

Depois, sem perceber a movimentação, um rapaz entrou na barbearia e foi intimidado pelos suspeitos, assim como os demais clientes e profissionais. Os assaltantes roubaram celulares, relógios e dinheiro do caixa, entre outros pertences das vítimas.

Leia também:

>> Academia de crossfit na Pituba é arrombada dois dias seguidos

>> Mãe é presa após dar 'pauladas' em filha por não limpar a casa

A 13ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Pituba) foi acionada para a ocorrência e informaram que realizaram, com base em informações referentes às características dos dois criminosos, buscas na região. Nenhum suspeito foi localizado e as vítimas foram orientadas a registrar o fato junto à delegacia que atende ao bairro.

O caso é investigado pela 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba).