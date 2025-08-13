Vídeo: trabalhador fica ferido após teto de home center desabar em Salvador

Ferreira Costa da unidade Paralela - Foto: Reprodução redes sociais

Um trabalhador ficou ferido após o desabamento do teto do home center Ferreira Costa, na tarde desta quarta-feira, 13, na unidade localizada na Avenida Paralela, em Salvador. O acidente ocorreu enquanto o operário, que prestava serviço para uma empresa terceirizada, realizava reparos no local.

Apesar do susto, o homem recebeu os primeiros atendimentos médicos ainda no estabelecimento e foi encaminhado para uma unidade de saúde. Até o momento, não há informações sobre a gravidade dos ferimentos.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Ferreira Costa informou que o profissional utilizava todos os equipamentos de proteção individual (EPIs) exigidos e que está acompanhando seu estado de saúde, além de prestar toda a assistência necessária.

Confira a nota na íntegra:

“A Ferreira Costa Paralela informa que, no final da tarde desta quarta-feira, um profissional de uma empresa contratada, devidamente equipado com EPIs, sofreu uma queda enquanto realizava um serviço no andar superior da loja. Ele foi prontamente atendido pela equipe brigadista da empresa e o SAMU foi acionado para o socorro. Após os primeiros atendimentos, foi encaminhado para uma unidade médica. A Ferreira Costa acompanha de perto seu estado de saúde e está prestando toda a assistência necessária”, diz o comunicado.