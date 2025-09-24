VII Corrida Colorida: inscrições estão abertas para evento esportivo

O evento acontecerá no novo calçadão de Patamares - Foto: @macusrodrigues001

Estão abertas as inscrições para a VII Corrida Colorida do Martagão Gesteira, um dos eventos esportivos mais tradicionais do calendário baiano. A edição de 2025 será realizada no dia 9 de novembro, em Salvador, com duas modalidades: competitiva e festiva. Toda a renda será destinada ao hospital, referência em pediatria no Norte e Nordeste.

“Esta é a sétima edição da corrida mais colorida e solidária da capital, em prol de um hospital que é patrimônio dos baianos. São iniciativas como essa que nos permitem manter um atendimento de qualidade e humanizado para quem mais precisa. Nossa expectativa é reunir mais de 4 mil corredores”, afirmou Lareyne Almeida, diretora de captação de recursos da Liga Álvaro Bahia, mantenedora do Martagão.

As inscrições já estão disponíveis pelo site corridasjardelmoura.com.br. O evento acontecerá no novo calçadão de Patamares.

Modalidades

Modalidade competitiva - a prova terá início às 6h, com percurso de 5 km. Os cinco primeiros colocados nas categorias masculino e feminino receberão troféus e prêmios.

Modalidade festiva - começa às 7h30, com percurso de 4 km, quatro estações de cores ao longo do trajeto e medalha especial para todos os participantes.

Segundo Andrezza Santana, diretora do Martagão, a corrida terá um significado ainda mais especial este ano. “Em 2025, o hospital completa 60 anos. O Martagão extrapola seus muros e vai às ruas celebrar com a sociedade. É um momento de encontro das famílias e de valorização de uma instituição que há décadas cuida da saúde de crianças e adolescentes baianos”, destacou.