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Vistoria anual dos táxis de Salvador começa em julho e tem mudança

Veja como e onde fazer a inspeção na capital baiana

Agatha Victoria Reis
Por
Táxis em Salvador
Táxis em Salvador - Foto: Bruno Concha/Secom PMS

A vistoria anual obrigatória dos táxis comuns e especiais de Salvador terá início no dia 6 de julho e seguirá até 30 de setembro. A ação, realizada pela Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Mobilidade (Semob), contará com uma mudança para facilitar o atendimento aos taxistas.

Em 2026, não haverá calendário com datas específicas para apresentação dos veículos. Durante este período, qualquer motorista com o alvará dentro do prazo de validade poderá solicitar a vistoria, sem depender da numeração ou de cronograma por final de cadastro.

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Como fazer a vistoria?

Para solicitar a vistoria, os motoristas devem pedir o serviço por meio da plataforma Salvador Digital (salvadordigital.salvador.ba.gov.br).

Após isso, a solicitação será emitida para que o veículo seja encaminhado a uma das Instituições Técnicas Licenciadas (ITLs), onde ocorrerá a inspeção do veículo. A vistoria aprovada garante a renovação anual da validade do alvará de circulação dos táxis comuns e especiais.

A mudança no calendário proporciona mais flexibilidade aos autorizatários para escolherem o melhor momento para a inspeção dentro do período estabelecido.

Documentos para a vistoria

Os documentos necessários para realizar a vistoria são:

  • Alvará de circulação;
  • Documento do veículo (CRLV);
  • Cartão de identificação.

A Secretaria de Mobilidade (Semob) orienta os motoristas a realizarem a solicitação e inspeção com antecedência, para evitar o aumento de atendimentos nos últimos dias do prazo e garantindo a regularidade do serviço de táxi.

Onde ocorrerão as vistorias?

As inspeções poderão ser realizadas em qualquer uma das Instituições Técnicas Licenciadas (ITLs) credenciadas pela Semob:

FIT – Avenida Luís Eduardo Magalhães

  • Endereço: Avenida Luís Eduardo Magalhães – São Gonçalo – CEP: 41185-000
  • Telefone: (71) 3384-6074
  • E-mail: [email protected]
  • Responsável: Celso

Inspeserv

  • Endereço: Rua Fernando de Araújo Góes, 152-A – Pernambués – CEP: 41100-200
  • Telefone: (71) 3450-0410
  • E-mail: [email protected]
  • Responsável: Júlio

Avaliar Inspeções

  • Endereço: Rodovia BR-324, Km 9,5, Loja 04 – Térreo – Pirajá – CEP: 41290-550
  • Telefone: (71) 3293-2022
  • E-mail: [email protected]
  • Responsável: Diego

Normative Inspeção

  • Endereço: Avenida Mário Leal Ferreira, 295 – Cosme de Farias
  • Telefone: (71) 98952-0000
  • E-mail: [email protected]
  • Responsável: Uedson

Bahia Inspeção

  • Endereço: Avenida São Cristóvão, 47, loja – São Cristóvão – CEP: 41510-333
  • Telefone: (71) 3252-5820
  • E-mail: [email protected]
  • Responsável: Tatiana

FIT – Porto Seco Pirajá (Campinas)

  • Endereço: Estrada Velha de Campinas, s/n, Km 5 GA – Porto Seco Pirajá – CEP: 41275-410
  • Telefone: (71) 3215-6448
  • E-mail: [email protected]
  • Responsável Técnico: Alisson
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