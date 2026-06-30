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Vistoria anual dos táxis de Salvador começa em julho e tem mudança
Veja como e onde fazer a inspeção na capital baiana
A vistoria anual obrigatória dos táxis comuns e especiais de Salvador terá início no dia 6 de julho e seguirá até 30 de setembro. A ação, realizada pela Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Mobilidade (Semob), contará com uma mudança para facilitar o atendimento aos taxistas.
Em 2026, não haverá calendário com datas específicas para apresentação dos veículos. Durante este período, qualquer motorista com o alvará dentro do prazo de validade poderá solicitar a vistoria, sem depender da numeração ou de cronograma por final de cadastro.
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Como fazer a vistoria?
Para solicitar a vistoria, os motoristas devem pedir o serviço por meio da plataforma Salvador Digital (salvadordigital.salvador.ba.gov.br).
Após isso, a solicitação será emitida para que o veículo seja encaminhado a uma das Instituições Técnicas Licenciadas (ITLs), onde ocorrerá a inspeção do veículo. A vistoria aprovada garante a renovação anual da validade do alvará de circulação dos táxis comuns e especiais.
A mudança no calendário proporciona mais flexibilidade aos autorizatários para escolherem o melhor momento para a inspeção dentro do período estabelecido.
Documentos para a vistoria
Os documentos necessários para realizar a vistoria são:
- Alvará de circulação;
- Documento do veículo (CRLV);
- Cartão de identificação.
A Secretaria de Mobilidade (Semob) orienta os motoristas a realizarem a solicitação e inspeção com antecedência, para evitar o aumento de atendimentos nos últimos dias do prazo e garantindo a regularidade do serviço de táxi.
Onde ocorrerão as vistorias?
As inspeções poderão ser realizadas em qualquer uma das Instituições Técnicas Licenciadas (ITLs) credenciadas pela Semob:
FIT – Avenida Luís Eduardo Magalhães
- Endereço: Avenida Luís Eduardo Magalhães – São Gonçalo – CEP: 41185-000
- Telefone: (71) 3384-6074
- E-mail: [email protected]
- Responsável: Celso
Inspeserv
- Endereço: Rua Fernando de Araújo Góes, 152-A – Pernambués – CEP: 41100-200
- Telefone: (71) 3450-0410
- E-mail: [email protected]
- Responsável: Júlio
Avaliar Inspeções
- Endereço: Rodovia BR-324, Km 9,5, Loja 04 – Térreo – Pirajá – CEP: 41290-550
- Telefone: (71) 3293-2022
- E-mail: [email protected]
- Responsável: Diego
Normative Inspeção
- Endereço: Avenida Mário Leal Ferreira, 295 – Cosme de Farias
- Telefone: (71) 98952-0000
- E-mail: [email protected]
- Responsável: Uedson
Bahia Inspeção
- Endereço: Avenida São Cristóvão, 47, loja – São Cristóvão – CEP: 41510-333
- Telefone: (71) 3252-5820
- E-mail: [email protected]
- Responsável: Tatiana
FIT – Porto Seco Pirajá (Campinas)
- Endereço: Estrada Velha de Campinas, s/n, Km 5 GA – Porto Seco Pirajá – CEP: 41275-410
- Telefone: (71) 3215-6448
- E-mail: [email protected]
- Responsável Técnico: Alisson