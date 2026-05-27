Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

OPORTUNIDADE

VLT: inscrições para vagas com salários de até R$ 2 mil encerram nesta quarta

Vagas são destinadas a profissionais de nível médio e as contratações serão feitas pelo regime CLT

Edvaldo Sales
Por
Vagas são destinadas a profissionais de nível médio e as contratações serão feitas pelo regime CLT
Vagas são destinadas a profissionais de nível médio e as contratações serão feitas pelo regime CLT - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Encerram nesta quarta-feira, 27, as inscrições para processo seletivo simplificado com 23 vagas temporárias para atuação na operação assistida do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador. Os salários chegam a R$ 2,8 mil.

Segundo a Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), as oportunidades são destinadas a profissionais de nível médio e as contratações serão feitas pelo regime CLT, com duração inicial de 12 meses, podendo ser prorrogadas por mais um ano.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

As inscrições deverão ser feitas presencialmente das 9h às 17h, na sede da CTB, no Largo da Calçada, na capital baiana.

Cargos disponíveis:

  • Assistente condutor (operação de trens): 10 vagas, salário de R$ 2.835,20 e carga horária de 44 horas semanais;
  • Auxiliar operacional (operação de máquinas e veículos): 8 vagas, salário de R$ 2.655,45 e jornada de 44 horas semanais;
  • Assistente controlador de movimento (controle de tráfego): 5 vagas, salário de R$ 2.608,47 e carga horária de 36 horas semanais.

Além dos salários, os contratados terão direito aos benefícios previstos no acordo coletivo da categoria.

O edital também reserva 30% das vagas para candidatos negros e 5% para pessoas com deficiência (PcD).

Leia Também:

ATENÇÃO

Obras do VLT: bloqueios em trechos da BR-324 começam nesta terça-feira
Obras do VLT: bloqueios em trechos da BR-324 começam nesta terça-feira imagem

ECONOMIA

Expansão de metrô, VLT e BRT pode custar R$ 15 bilhões a capital nordestina
Expansão de metrô, VLT e BRT pode custar R$ 15 bilhões a capital nordestina imagem

OPORTUNIDADE

Operação do VLT: CTB abre vagas de trabalho com salários de até R$ 2,8 mil
Operação do VLT: CTB abre vagas de trabalho com salários de até R$ 2,8 mil imagem

Quem pode participar

Para participar da seleção, é necessário ter concluído o ensino médio. Nos cargos de assistente condutor e auxiliar operacional também será exigida Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B.

A seleção será feita por análise curricular, levando em conta experiência profissional, cursos de qualificação e conhecimentos em informática.

Cronograma

  • Inscrições: 26 e 27 de maio de 2026
  • Resultado provisório: 2 de junho de 2026
  • Entrega de documentos: 8 e 9 de junho de 2026
  • Resultado final e convocação: 16 de junho de 2026

Mais informações podem ser consultadas no site oficial da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) ou pelo e-mail [email protected].

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Salvador Vagas de Emprego VLT

Relacionadas

Mais lidas