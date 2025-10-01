Menu
WORKSHOP

Consultor nacional do Sebrae ensina novas estratégias empresariais para 2026

André Machado, da SGE Consultoria Financeira realizará evento em Salvador

Carla Melo

Por Carla Melo

01/10/2025 - 10:10 h | Atualizada em 01/10/2025 - 11:37
A premissa do workshop é transformar números em ferramentas de gestão

Um novo ano se aproximando, e com ele novas metas para quem é empresário. Saber agarrar novas oportunidades e planejá-las para que 2026 seja mais produtivo e potente pode ser um desafio para o empresariado de Salvador, por isso, a capital baiana receberá no um consultor do Sebrae Nacional para dar um empurrão nesse planejamento.

No dia 07 de outubro, às 18h30, será promovido um workshop "Planeje o ano mais lucrativo da sua empresa”, com o consultor André Machado, da SGE Consultoria Financeira, no espaço Nossa Casa de Criar, na Alameda dos Sombreiros, 1026, no Caminho das Árvores.

Estratégia e Redução de Riscos para 2026

Com 18 anos de carreira dedicados à consultoria financeira, André Machado traz uma bagagem de conhecimento consolidada, reforçada por sua parceria com o Sebrae Nacional. O foco principal da sua apresentação será em como as empresas podem usar seus próprios dados financeiros para tomar decisões mais assertivas e com clareza.

A premissa do workshop é transformar números em ferramentas de gestão. O especialista demonstrará métodos práticos para que gestores e empreendedores possam não apenas identificar, mas também reduzir riscos inerentes ao mercado. A correta leitura e interpretação desses dados é crucial para criar oportunidades reais de expansão no próximo ano fiscal.

A vinda de um profissional com o histórico de Machado e sua ligação com o Sebrae Nacional reforça a importância de Salvador no cenário de desenvolvimento empresarial do país. Segundo os organizadores, a iniciativa de trazer o consultor diretamente de Porto Alegre visa oferecer um nível de expertise que pode catalisar o crescimento das pequenas e médias empresas locais.

SGE Consultoria Financeira

A SGE Consultoria Financeira é conhecida por seu trabalho em transformar a gestão financeira em um motor de crescimento. O público-alvo são empreendedores, gestores e diretores que buscam um diferencial competitivo através de um planejamento financeiro robusto e orientado a resultados.

Os interessados em participar do workshop "Planeje o ano mais lucrativo da sua empresa" devem buscar informações através do WhatsApp e se inscrever neste link.

Tags:

Consultoria economia Planejamento Financeiro Salvador sebrae

x