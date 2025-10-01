Consultor nacional do Sebrae ensina novas estratégias empresariais para 2026

A premissa do workshop é transformar números em ferramentas de gestão - Foto: Reprodução l Freepik

Um novo ano se aproximando, e com ele novas metas para quem é empresário. Saber agarrar novas oportunidades e planejá-las para que 2026 seja mais produtivo e potente pode ser um desafio para o empresariado de Salvador, por isso, a capital baiana receberá no um consultor do Sebrae Nacional para dar um empurrão nesse planejamento.

No dia 07 de outubro, às 18h30, será promovido um workshop "Planeje o ano mais lucrativo da sua empresa”, com o consultor André Machado, da SGE Consultoria Financeira, no espaço Nossa Casa de Criar, na Alameda dos Sombreiros, 1026, no Caminho das Árvores.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Estratégia e Redução de Riscos para 2026

Com 18 anos de carreira dedicados à consultoria financeira, André Machado traz uma bagagem de conhecimento consolidada, reforçada por sua parceria com o Sebrae Nacional. O foco principal da sua apresentação será em como as empresas podem usar seus próprios dados financeiros para tomar decisões mais assertivas e com clareza.

A premissa do workshop é transformar números em ferramentas de gestão. O especialista demonstrará métodos práticos para que gestores e empreendedores possam não apenas identificar, mas também reduzir riscos inerentes ao mercado. A correta leitura e interpretação desses dados é crucial para criar oportunidades reais de expansão no próximo ano fiscal.

A vinda de um profissional com o histórico de Machado e sua ligação com o Sebrae Nacional reforça a importância de Salvador no cenário de desenvolvimento empresarial do país. Segundo os organizadores, a iniciativa de trazer o consultor diretamente de Porto Alegre visa oferecer um nível de expertise que pode catalisar o crescimento das pequenas e médias empresas locais.

SGE Consultoria Financeira

A SGE Consultoria Financeira é conhecida por seu trabalho em transformar a gestão financeira em um motor de crescimento. O público-alvo são empreendedores, gestores e diretores que buscam um diferencial competitivo através de um planejamento financeiro robusto e orientado a resultados.

Os interessados em participar do workshop "Planeje o ano mais lucrativo da sua empresa" devem buscar informações através do WhatsApp e se inscrever neste link.